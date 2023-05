Planas (PSOE) llama a votar "libremente y con transparencia" frente al "nubarrón" que propagan algunos

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas (PSOE), ha llamado este viernes a votar "libremente y con transparencia" el próximo domingo 28 de mayo, obviando el "nubarrón" que propagan algunos a cuenta de "irregularidades puntuales", respecto a la supuesta compra de votos, pero que no pueden tapar la "experiencia de elecciones limpias y transparentes" que hay en España desde 1977, "como en pocos países en Europa y en el mundo".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Priego de Córdoba, donde ha apoyado al candidato del PSOE a la Alcaldía del municipio, Rafael Aguilera, el ministro de Agricultura ha dicho que, "si alguien pretende manchar esa imagen" positiva de España "no lo va a lograr".

Planas ha dicho entender que pueda haber "casos de posibles irregularidades puntuales", pero el PSOE "no está dispuesto a tolerar nada al respecto", aunque, lamentablemente, "hay quien está pretendiendo que los ciudadanos no concurran a las urnas el próximo domingo, creando una imagen que no es en absoluto cierta", pues "tenemos todas las garantías y el sistema electoral español funciona", tanto "desde el punto de vista administrativo", como "desde el punto de vista judicial y, por tanto, no hay absolutamente ningún riesgo al respecto".

En consecuencia, "si alguien asume la responsabilidad de intentar colocar un nubarrón por encima del resultado de las elecciones, comete un grave error", ya que "tenemos casi medio siglo de elecciones absolutamente transparentes y limpias".

Por eso, según ha subrayado, "no estamos dispuestos a tolerar el que se pretenda alejar a los ciudadanos de las urnas" el próximo domingo, pidiendo Planas que ese día "cada uno vote lo que estime oportuno, pero, por supuesto, que vaya a votar, como siempre hemos hecho, libremente y con transparencia".

A este respecto, Planas ha asegurado que "las elecciones del próximo domingo son tremendamente importantes", lo que le ha llevado ha hacer "un llamamiento, como demócrata, a participar en las elecciones y, evidentemente, pues a apoyar en este caso a la candidatura encabezada por Rafael para el Ayuntamiento de Priego de Córdoba", municipio "que sabe ya lo que han sido gobiernos socialistas", ya que "durante muchos años hemos gobernado en esta localidad y ahora pretendemos recuperar la Alcaldía", en base a "una hoja de servicios y una experiencia de gestión muy importante, como tiene nuestro candidato y como tienen todos los miembros de la candidatura".