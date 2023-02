Planas recomienda a los ciudadanos "ir al supermercado de enfrente" si no están de acuerdo con los precios

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recomendado este lunes a las familias y los ciudadanos "irse al supermercado de enfrente" si no están de acuerdo con los precios porque el sector de la distribución es "tremendamente competitivo" en España y "probablemente" se ofertará el mismo producto a un "precio inferior" porque "no hay concertación".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el ministro ha asegurado que no cree que haya "márgenes extraordinarios" en los beneficios de la cadena alimentaria y ha apuntado que "el mejor instrumento" que tienen las familias "si no están de acuerdo" con los precios es "irse al supermercado de enfrente que probablemente lo ofertará en un precio inferior porque no hay concertación de precios".

Cuestionado por si ha notado la subida de los precios, Planas ha señalado que "depende de los productos y de los supermercados" y ha defendido después la bajada del IVA impulsada por el Gobierno en algunos productos básicos, destacando que en esos casos los precios bajaron un 1,6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de enero, mientras que donde no ha habido bajada de impuestos "se han incrementado en un 1,4%".

"Las medidas están funcionando y han funcionado", ha reivindicado el titular de Agricultura, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo ha logrado "frenar el incremento de los precios" y se ha iniciado la "reversión" de los mismos.

"La tendencia está ahí (...). No va a ser una bajada rápida. La inflación baja lentamente, pero estamos en una buena situación", ha dicho Planas, que ha reiterado pedir a cada integrante de la cadena alimentaria que, "en la medida de sus posibilidades, traduzca la disminución de los costes en disminución de los precios".

Preguntado por las acusaciones del coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien calificó de "saqueadores" y "capitalistas despiadados" a los supermercados, el ministro ha señalado que estas declaraciones le suenan a "algo extraño".

"No se da con un carácter generalista. No digo que una persona pueda llevar a cabo una actividad que esté en el límite de la legalidad, pero no es el caso de la cadena agroalimentaria que está sometida a muchos pesos y contrapesos", ha respondido Planas, quien ha abogado por el "principio de confianza" y la "actitud positiva y constructiva".