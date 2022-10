Planas reconoce que el veto europeo a la pesca de fondo puede tener "alguna incidencia" en los precios

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido este viernes que el veto europeo a la pesca de arrastre, que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puede tener "alguna incidencia" en los precios, si bien ha afirmado que habrá que "ver cómo ocurren las cosas" en relación con los volúmenes y las capturas.

"Vamos a intentar buscar soluciones, no es sencillo, estamos en un momento muy complicado", ha señalado Planas en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, en las que ha criticado la "inoportunidad" de la medida adoptada por Bruselas, porque añade incertidumbre al sector en "un mal momento".

Planas ha confirmado que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el veto impuesto a la pesca de fondo, pese a la rebaja de 87 a 41 las zonas de pesca prohibidas, confirmado por escrito, según el ministro, por la Comisión Europea.

"Vamos a hacer esa demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero creo que lo que está pasando estos días lo está demostrando, es una demanda que tiene una fundamentación técnica inmensamente compleja y por otra parte quiero recordar que la jurisprudencia europea en materia de suspensión de la aplicación de un reglamento ejecutivo de la Comisión es absolutamente mínima", ha explicado Planas, quien ha reconocido que "este tema va para largo".

"Hemos conseguido un primer avance por esa contradicción que había en el reglamento entre el texto y la cartografía para conseguir que efectivamente, la Comisión nos lo ha confirmado por escrito, no aplicar la restricción hasta los 400 metros", ha señalado.

"Vamos a ir al Tribunal de Justicia con una buena demanda para intentar conseguir un resultado efectivo de anulación y paralelamente estamos en conversaciones permanentes con la Comisión Europea para tratar de limitar y de matizar todo lo posible la aplicación de este nuevo reglamento ejecutivo", ha resaltado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha explicado que que de los 87 polígonos identificados en los anejos del reglamento de la Comisión Europea, en 76 hay presencia de la flota pesquera española de diferentes artes y en 41 de ellas, con una profundidad inferior a 400 metros, la que establece la norma, no afectará a la flota española, que se verá perjudicada por la decisión de Bruselas en 35.

En este sentido, Planas ha explicado que los barcos afectados por el veto tendrán que reposicionarse en las 41 zonas en las que la flota puede continuar trabajando con normalidad. "Tienen que reposicionarse, eso evidentemente afecta a otros segmentos de flota y es el elemento de preocupación, ahí no hay ninguna regla, es normalmente un arreglo entre los propios profesionales del sector para sacar el mayor rendimiento y no molestar a los demás", ha señalado Planas, quien ha reconocido que la situación "no es fácil".

"Este reglamento provoca un cambio en el sector, de ahí la preocupación que yo comparto enteramente y que tenemos que estar buscando de forma práctica soluciones", ha añadido.

"Son cuatro Estados miembros los afectados, Irlanda, Francia, España y Portugal, y la aplicación del control pesquero es nacional, sobre la base comunitaria. Por tanto, es muy importante lo que logramos de la Comisión Europea, que confirme por escrito lo que nosotros ya entendíamos que era así, hasta los 400 metros excluido, pero que aparecía de forma contradictoria", ha explicado.

"Estamos unidos en la defensa de nuestros pescadores, tenemos que defender que nuestros mares y océanos sean protegidos y el Gobierno de España está de acuerdo con ello, absolutamente, pero tenemos que buscar un equilibrio entre esa protección y la protección de nuestra flota", ha subrayado.