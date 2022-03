Planas respeta las manifestaciones del campo, pero defiende su gestión y la del Gobierno

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su respeto "absoluto" a las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias, entre ellas una gran concentración prevista para el domingo, pero ha defendido su gestión y la del Gobierno en esta materia.

"Me siento rural, pero cuando veo que determinadas cosas que se están haciendo, se están reivindicado o algunas que no son compatibles con la normativa española o europea me causa cierta perplejidad", ha señalado Planas en Los Desayunos Informativo de Europa Press.

De esta forma, se ha referido el ministro de Agricultura a las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias esta semana con las que quieren hacer un llamamiento para denunciar la situación crítica y defender el campo en España, reclamando a su Departamento un plan de choque.

Tras afirmar que "siempre" ha luchado por la libertad y la democracia, Planas ha expresado su respeto "pleno y absoluto" a las manifestaciones, si bien ha señalado que "buena parte" de las peticiones propuestas por los convocantes "van exactamente en la dirección que se se plantea".

"Lo digo con absoluto respeto, claramente estamos trabajando por aquellos problemas que tienen solución", ha asegurado el ministro de Agricultura, quien ha destacado que existe flexibilidad en la Política Agrícola Común (PAC), un "instrumento perfectamente adaptable" a la diversidad del sector primario.