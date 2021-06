Planas tiende la mano al PP para lograr un acuerdo nacional en la PAC, porque es una "cuestión de Estado"

Confía en que la próxima semana, bajo la presidencia de Portugal, se cierre "muy probablemente" la negociación de la futura PAC

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha tendido la mano al PP para trabajar de forma conjunta en el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC) para lograr lo mejor para los agricultores y ganaderos españoles.

"Les tiendo la mano, porque es una cuestión de Estado y nuestros agricultores y ganaderos no quieren broncas. Estoy trabajando con todas las comunidades autónomas, incluyendo las del PP, con las que mantengo un buen nivel de diálogo, para lograr un gran acuerdo nacional para que la PAC sea efectiva para el conjunto de agricultores y ganaderos", ha recalcado Planas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El titular del ramo se ha mostrado optimista de que la próxima semana, bajo la presidencia de Portugal, se cierre "muy probablemente" la negociación de la futura PAC, al tiempo que ha ironizado con la diputada popular Milagros Marcos, al señalar que creía que su pregunta de este miércoles iba dirigida a intentar trabajar conjuntamente.

"Fíjese si soy inocente que hoy pensaba que me hacía la pregunta para decirme que el PP estaba unido con el Gobierno de España en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos en defensa de nuestro medio rural", ha señalado Planas en el Hemiciclo.

Por su parte, la diputada Marcos ha lamentado que Planas "no defienda a agricultores y ganaderos como se merecen". "Lo único atronador es su silencio con las subidas de impuestos, los recortes de la PAC o el tema del lobo, y su mayor logro ha sido poner a todos en su contra", ha señalado la 'popular', que ha recalcado que ni agricultores ni ganaderos le van a indultar, porque el "campo español ya no aguanta más y ellos no quieren hablar de indultos".