Planas ve "prematuro" valorar las consecuencias de un conflicto en Ucrania para las exportaciones agroalimentarias

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado que es "muy prematuro" hacer valoraciones sobre las consecuencias que podría tener un conflicto con Rusia, debido a la situación en Ucrania, en las exportaciones del sector agroalimentario español.

En respuesta a preguntas de los periodistas al término de un acto en Tajonar, Planas ha explicado que las exportaciones representan en España 59.350 millones de euros, y son "tremendamente importantes" para el sector agroalimentario, cuyas ventas al exterior suponen 19.500 millones.

No obstante, ha opinado que "no hay que adelantar acontecimientos" respecto a la tensión entre Rusia con la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, y ha destacado que "no es momento de hacer examen o cálculos de futuro, vamos a ver qué pasa".

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno de España y la UE "estamos apostando por la diplomacia" pero ha subrayado que los ministros de Asuntos Exteriores europeos han aprobado en Bruselas "un conjunto de sanciones que pondrán en práctica en el supuesto de que se produzca cualquier tipo de injerencia por parte de Rusia en territorio ucraniano.

Planas ha esperado que "no sea el caso" y ha considerado que, en cuanto a la afectación que podría tener para el sector agroalimentario, "es muy temprano para hacer cualquier cálculo al respecto".