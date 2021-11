¿Planeando ya una escapada para el puente de diciembre? Te descubrimos los mejores balnearios de España

MADRID, 1 (CHANCE)

Con la llegada del frío y la lluvia a nuestro país en los últimos días, es inevitable que ya hayamos empezado a soñar con la vuelta del calorcito. Si a ello se une la necesidad de desconectar de vez en cuando de los problemas diarios, de darse un respiro y relajarse, y buscamos un plan diferente para el puente de diciembre, que muchos ya estamos planeando, la solución está en un balneario. Y España es uno de los países con mayor número de balnearios y spas de Europa.

Pero hay que distinguir entre balnearios y spas. En los balnearios hay aguas termales y mineromedicinales con distintas propiedades y diferentes tratamientos para ciertas enfermedades o molestias. Entre sus propiedades están reducir el estrés, aliviar dolores de espalda, reumáticos y musculares, combatir la ansiedad y la depresión, mejora problemas respiratorios y de la piel, activar la circulación sanguínea, limpiar toxinas regenerando la piel, etc. Los spas, cuyo nombre viene del Latín ?salus per aquam?, (la traducción es bastante evidente) casi siempre tienen agua normal calentada, y sus tratamientos suelen ser relajantes o estimulantes, pero no curan, aunque ayudan al organismo.

Por ello, los usuarios de Aladinia.com han seleccionado los mejores de España. ¿Planeamos una escapada?

1. Hotel Balneario de la Virgen (Jaraba, Zaragoza)

Se encuentra en el paraje natural del Cañón y Hoces del río Mesa a hora y media de Zaragoza, protegido por altas paredes de roca caliza, flanqueado por el río de aguas cristalinas en un ambiente privilegiado para disfrutar de la naturaleza. Sus orígenes pueden remontarse al siglo II a.C. y entonces denominaron a sus fuentes como agua de las ninfas, atribuyéndoles a éstas sus poderes curativos. Emergen a una temperatura de entre 30 y 34 grados. Destaca su lago termal al aire libre y su romántica cueva.

2. Hotel Balneario La Hermida (Cantabria)

A mitad de camino entre Santander, el valle de Liébana y las cumbres de los Picos de Europa con el teleférico de Fuente Dé, a orillas del río Deva en un bello desfiladero se encuentra este balneario, antiguo y abandonado durante mucho tiempo, pero con un diseño moderno y magníficas instalaciones. El agua de La Hermida brota espontáneamente de tres manantiales a 60° y se definen como aguas hipertermales clorurado-sódicas muy mineralizadas. Una de sus zonas de vapor está en contacto directo con el manantial que surge entre las piedras.

3. Hotel Balneario Vichy Catalan (Caldes de Malavella, Gerona)

El Hotel Balneario Vichy Catalan se encuentra en Caldes de Malavella, en la Costa Brava de Gerona. Está ambientado en un edificio de estilo neomudéjar, con decenas de fuentes y arcos de influencia árabe, lo que le da la sensación de estar en algún lugar de Oriente Medio. El centro termal y de balneoterapia ofrece lo mejor en relajación, tratamientos, servicios de hidroterapia y sesiones de bienestar, e incluye instalaciones como sauna finlandesa, jacuzzi, baño de vapor, gimnasio, sala de ping-pong, jardines interiores y exteriores, instalaciones de spa y piscinas.

4. Balneario de Panticosa (Panticosa, Huesca)

A tan solo ocho kilómetros de la estación de esquí de Panticosa se ubica este balneario. En el exterior, es posible nadar en una piscina con una vista impresionante de las montañas de más de 3.000 metros de altura. Las Termas de Tiberio han sido diseñadas recientemente por Belén Moneo y Jeff Brock, creando un lugar de formas redondeadas, un espacio en el que la luz y el agua se funden creando una atmósfera relajante y reparadora. Sus aguas, que emergen a 53º, son beneficiosas para el tratamiento de enfermedades como artrosis y artritis, psoriasis y dermatitis, asma y EPOC y cuadros de estrés y ansiedad.

5. Hotel Balneario de Lanjarón (Lanjarón, Granada)

Ubicado en el entorno del Parque Nacional de Sierra Nevada, el complejo lo tiene todo: paisajes impresionantes, vistas magníficas de las montañas y por supuesto, paz y tranquilidad. Tiene amplias instalaciones en las que disfrutar de una piscina con cascada, cuello de cisne y varios chorros, baño con burbujas, sauna finlandesa, pediluvio y el Flotarium, una piscina de ingravidez, para la relajación muscular total, los excelentes tratamientos termales y la propia ubicación.

6. Hotel Termes de Montbrió (Montbrió del Camp, Tarragona)

Hace unos años fue elegido como el "Mejor Resort & Spa de Europa". Inmerso en un magnífico jardín botánico de 4 hectáreas con especies centenarias, se abastece de diferentes manantiales que manan a temperaturas comprendidas entre 41 y 81ºC. La estrella del balneario es el Aquatonic, un espacio termal único de 1.000 m2 en el que sumergirse, nadar, o simplemente caminar dentro de las aguas termales naturales, aporta al organismo todas las propiedades terapéuticas de los minerales de sus aguas.

7. Hotel Blancafort Spa Termal (La Garriga, Barcelona)

Este es un balneario con mucha historia, llevan desde el año 1840 extrayendo el agua termal con propiedades terapéuticas directamente del manantial. Es un centro de bienestar en el que se fusionan los conocimientos más tradicionales y las terapias más innovadoras con las propiedades mineromedicinales de sus aguas, persiguiendo un único objetivo: cuidar de del visitante, haciéndole sentir único y ayudándole a conseguir un bienestar integral.

8. Hotel Balneario Alhama de Aragón (Alhama de Aragón, Zaragoza)

Es uno de los más antiguos que existen. Del antiguo y emblemático balneario ?Termas San Roque y Cantarero? surge este moderno hotel balneario cuyas aguas con propiedades curativas ya utilizaban las tropas del Cid. Aquí se practican tratamientos de purificación, tonificación, relajación y belleza. Sus dos manantiales del siglo XI, el Moro y la Mora, ofrecen, respectivamente, una lluvia fina que cae constantemente de la gruta natural que ha formado durante más de 900 años el agua, y una cascada reparadora.

9. Balneario de Archena (Archena, Murcia)

Se encuentra en el Valle de Ricote, un bello paraje natural en Murcia. Es un complejo de estilo moderno con dos enormes piscinas termales, una zona con circuitos termales y otra con piscinas. También ofrece tratamientos de spa, aunque llama la atención la amplia oferta de sus instalaciones, entre las que destaca una zona infantil con toboganes. Es el retiro ideal para disfrutar de un buen descanso en familia o en pareja.

10. Hotel Balneario Termes Victòria (Caldes de Montbui, Barcelona)

Los orígenes se remontan al siglo XVII. Una ubicación privilegiada con vistas a la montaña que combina el relax y la tranquilidad con la comodidad de pasear por las calles del casco antiguo y disfrutar de comercios, bares y terrazas. El agua surge a una temperatura de 74ºC, la más elevada de la Península Ibérica, aunque lo más importante de sus aguas son los minerales que lleva, apropiada para terapias de estrés, recuperación de fracturas, reuma, artrosis y artritis.

11. Balneario de Mondariz (Mondariz, Pontevedra)

Con más de 3.000m2 dedicados al relax a través del agua, el Palacio del Agua es uno de los productos estrella, con camas de agua, bancos de hidromasaje, cuellos de cisne, contracorrientes, chorros verticales, géiseres, hidromasajes a diferentes alturas y su gran cascada en lámina de agua. Fuera de la piscina tiene hasta 6 saunas con diferentes aromas y grados de humedad y una poza de agua caliente al aire libre. Una de sus ofertas más originales es el llamado Circuito Celta que lleva a conocer y sentir la cultura termal de 2.000 años atrás.

12. Hotel Balneario El Raposo (Badajoz)

Es uno de los pocos balnearios especializado en aplicación de lodos naturales, que proceden del curso del arroyo cercano al balneario. Situado en Puebla de Sancho Pérez, muy cerca de Zafra, dispone de unos magníficos jardines exteriores con 30.000 m2 de abundante vegetación. Las aguas del Balneario El Raposo son bicarbonatadas, cálcicas y magnésicas.