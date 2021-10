Planes sencillos (y baratos) para disfrutar del Día de la Hispanidad en Madrid

MADRID, 11 (CHANCE)

Con buena parte del país de puente con motivo de la Festividad del Pilar y con la eliminación de la mayoría de las restricciones a causa de la pandemia del Covid, muchos han aprovechado los 4 días de fiesta para desplazarse a diferentes localidades costeras - como Málaga, Cádiz o Valencia- para apurar los últimos días de playa antes de la llegada del frío.

Sin embargo, a muchos otros les toca trabajar este lunes, por lo que no han podido hacer ninguna escapada y se tienen que 'conformar' con vivir el Día de la Hispanidad en su lugar de residencia. Si ese lugar es Madrid, te proponemos varios planes, tan sencillos como baratos, para disfrutar de la capital de una manera diferente.

- No te pierdas el Desfile Militar que recorrerá las calles de Madrid con motivo del Día Nacional de España. Después de un año de ausencia a causa del Covid, este año las Fuerzas Armadas y los miembros de seguridad del estado desfilarán por el Paseo de la Castellana bajo la atenta mirada de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia. Un desfile que regresa por todo lo alto y en el que participarán 2656 militares, 115 vehículos y 68 aeronaves. ¡Madruga para coger sitio y no te arrepentirás!

- Madrid es ARTE (con mayúsculas). ¿Qué mejor plan para un día Festivo que disfrutar de alguno de los espectaculares museos de la capital, que tanto hace que no visitas? Desde los famosos Museo del Prado, Museo Reina Sofía o Museo Thyssen, a otros menos conocidos pero igualmente dignos de conocer, como el Museo Sorolla, el Museo Naval o el Museo Arqueológico Nacional, la capital ofrece tantas opciones culturales que es difícil decidirse por una.

- Un picnic en alguno de los parques de la capital. El Retiro, la Casa de Campo, el Parque del Oeste o el del Capricho, por poner tan solo algunos ejemplos, son lugares en los que se respira paz, perfectos para 'escapar' del estrés diario. Aprovechando las buenas temperaturas de estos días, ¿por qué no hacer un picnic con amigos y ponernos al día recargando pilas al aire libre?

- Si prefieres ir a 'mesa puesta' y no tener que preocuparte por hacer la comida en tu día festivo, numerosos locales han abierto sus puertas en los últimos meses en el centro de la capital. Zonas tan castizas como Huertas, La Latina, Ópera o Lavapiés cuentan con infinitas opciones donde saborear algunos de los platos más famosos de nuestra gastronomía - como unas croquetas, una tortilla de patatas o unos calamares a la andaluza - que para algo es el día de la Hispanidad. ¡Habrá que rendirle homenaje!

- Tómate una copa disfrutando del atardecer único de Madrid. Rooftops como el del Círculo de Bellas Artes, el del Hotel Riu Plaza de España, el de la Terraza de Cibeles, el del Hotel Only You Atocha, el popular 'Picalagartos' en plena Gran Vía madrileña....conseguirán que te enamores del cielo de la capital mientras disfrutas de un refrigero y de unas vistas que, no lo dudes, se quedarán en tu retina para siempre.