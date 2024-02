La plantilla de Siemens Gamesa Arazuri irá a la huelga para exigir las mismas condiciones que otros centros

PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de Siemens Gamesa Arazuri iniciarán el próximo lunes, 5 de febrero, una huelga indefinida para reclamar a la dirección la equiparación de sus condiciones laborales al resto de centros de la empresa en Navarra.

Alrededor de un centenar de personas, convocados por el comité de empresa, se han manifestado este sábado en Pamplona bajo el lema 'Por un convenio digno y unificado'. La marcha ha partido desde la Plaza de las Merindades, ha recorrido Carlos III y ha finalizado en el Paseo Sarasate, frente al Parlamento de Navarra. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Siemens Gamesa siéntate a la mesa' o 'Si no hay solución habrá revolución'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Fernández, delegado de CGT en el comité de empresa de Siemens Gamesa Arazuri, ha explicado que su planta, con 62 trabajadores, es "el único centro en Navarra que no está adherido al convenio corporativo de oficinas", lo que supone una "clara discriminación". "A la empresa se le llena la boca mucho cuando habla de la igualdad hasta que les afecta en el bolsillo", ha criticado.

"Nosotros nos sentimos iguales al resto de compañeros", ha destacado Fernández, que ha señalado que hay trabajadores de Siemens Gamesa en Navarra que, "haciendo el mismo trabajo, están englobados en el convenio corporativo de oficinas, que es en el que queremos entrar desde hace años". Sin embargo, desde la dirección de la empresa de Arazuri "lo único que hacen es darnos propuestas a la baja de un convenio propio, que lo que hace es que las distancias entre unos y otros se agranden".

Por este motivo, el comité de empresa ha convocado una huelga indefinida en la que "estamos unidos al 100%, toda la plantilla vamos a una y esto es una cosa que se va a alargar". "Nosotros estamos más unidos que nunca, esto no ha hecho más que empezar", ha destacado.

"Todo lo que hablamos con la empresa es un no rotundo y tenemos que cambiar la situación, parece ser que no nos entienden o no nos explicamos bien", ha reprochado Fernández, que ha afirmado que "no vamos a parar con las movilizaciones".