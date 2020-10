La plantilla de Trenasa suspende la huelga y pone como "línea roja" mantener todos los empleos el 31 de enero

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

La plantilla de Trenasa en Castejón ha acordado este viernes suspender la huelga indefinida en la empresa de cara a negociar con la dirección la semana que viene en el marco del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo presentado en la planta.

La decisión se ha adoptado esta tarde en una asamblea por 47 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.

La suspensión de la huelga se produce después de que, el pasado martes, la dirección de Trenasa comunicara a los representantes sindicales la paralización del cierre de la planta durante tres meses, hasta el 31 de enero, ante la posibilidad de cerrar algunos contratos en el mercado ferroviario español en los próximos meses.

Así, el comité de empresa se reunirá el próximo lunes para negociar diferentes cuestiones, como salidas incentivadas, y con la "línea roja" de mantener la totalidad de los puestos de trabajo el 31 de enero, ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Trenasa en Castejón, Miguel Ángel Molina.

Según ha explicado, el comité ha recibido este viernes un comunicado de la empresa en el cual mostraba sus disposición a prorrogar el periodo de consultas del ERE Trenasa hasta el próximo viernes, 6 de noviembre, siempre y cuando se retirara la huelga en Trenasa. En caso contrario, este periodo de consultas finalizaría este sábado, 31 de octubre, "y se entregaría sin acuerdo". Además, en este documento la empresa señala que "se reservará la facultad de aplicar las medidas que fueran necesarias para mitigar la falta de ocupación".

Molina ha destacado que la huelga "la hemos suspendido, que no retirado", de tal manera que si no hay acuerdo se podría reanudar la huelga al día siguiente, mientras que si se hubiera retirado, habría sido preciso esperar cinco días para convocar una nueva huelga.

El presidente del comité de empresa ha destacado que acudirá a la reunión de este lunes con una "línea roja" que es que "el 31 de enero queremos seguir siendo 110 personas". Ha destacado que suspenden la huelga "y así entramos a negociar. Si vemos que hay buena fe, que esta línea roja se va a mantener, seguiremos adelante con las negociaciones, habrá gente que siga trabajando, otra que estará en ERTE", ha indicado. "Si esa línea roja me dicen que no es posible, me levanto de la mesa y al día siguiente vuelvo a estar otra vez de huelga", ha insistido.

Miguel Ángel Molina ha resaltado la importancia de "dejar firmados" estos requisitos "porque ahora tengo un cierto trabajo en la empresa por acabar y entregar, ahora tengo algo de fuerza". "Tengo tres meses para acabar el poco trabajo que tengo en la fábrica y en el extranjero, y también vencen los contratos de 15 compañeros que son eventuales, y tengo que prorrogar un mes mas un ERTE en el que prácticamente estamos afectados el 80% de la plantilla", ha destacado el presidente del comité, que ha advertido que "luego CAF se puede presentar el 31 de enero con un ERE en vez de para 110 para 95".