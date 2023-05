La Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca rechaza la Ley de Educación por ser "privatizadora"

VITORIA, 4 (EUROPA PRESS)

La Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca ha rechazado el anteproyecto de Ley de Educación al considerar que se trata de un plan "privatizador que blinda el sistema público-privado dual, no garantiza la euskaldunización" del alumnado y plantea "medidas insignificantes que no acabarán con la segregación" escolar.

El colectivo a favor de la escuela pública vasca ha realizado una rueda de prensa, este jueves frente a la sede del Parlamento Vasco, para mostrar su rechazo al anteproyecto de ley y anunciar que mantendrá sus movilizaciones frente a la misma.

El portavoz de la plataforma, Martín Mantxo, ha recriminado que el texto de la futura ley se ha acordado "dando la espalda a los agentes de la enseñanza pública" y "sin acuerdo social". Principalmente, la plataforma rechaza el anteproyecto de Ley de Educación por "blindar el sistema público-privado, no tener en cuenta la realidad del euskera y "no proponer medidas" para solucionar el problema de la segregación.

En este sentido, Mantxo ha manifestado que el texto parlamentario "iguala a los centros de titularidad pública y privada". "El proyecto de ley no prioriza a la escuela pública y da el mismo tratamiento a ambas redes". "A la privada se le va a dar todavía más financiación e introduce a la educación en la lógica del mercado, ya que marca el camino del cierre de los centros con poca demanda, siendo la mayoría públicos", ha reseñado, para explicar que el texto excluye a la comunidad educativa y "no ofrece mayor participación de las familias que ahora".

Por otra parte, ha expuesto que el plurilingüismo que plantea "no tiene en cuenta la realidad del euskera y la necesidad de tener la mayor presencia posible en la educación para su correcto aprendizaje". "No especifica qué modelo se debe implantar para lograr el objetivo de que todo el alumnado alcance el perfil B2 al finalizar la educación obligatoria y se seguirá financiando a los centros que no ofertan el modelo de inmersión", ha señalado.

La plataforma ha calificado como de "insignificantes" las medidas que el anteproyecto de ley plantea para combatir la segregación escolar. "No se plantea ninguna iniciativa para revertir la situación en los colegios actualmente güetizados. Creemos que las medidas para conseguir centros diversos serían ampliar el perímetro de la escuela pública, reducir la oferta concertada y negar esa concertación allí donde la oferta pública sea suficiente", ha planteado.

DECÁLOGO ESCUELA PÚBLICA

La Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca ha elaborado un decálogo para defender los principios de la educación pública. Así, su portavoz Maribel López de Luzuriaga, ha relatado que "la escuela pública es el servicio público del sistema educativo y el único que garantiza el derecho a la educación. La titularidad es lo que marca lo que es público y privado y el denominado como Servicio Público de Educación pretende igualar dos redes radicalmente diferentes, será privatizador y pondrá en peligro a la escuela pública".

Además, ha demandado que la nueva ley debe hacer "una apuesta inequívoca por la escuela pública" que se caracteriza por ser "universal, euskalduna, inclusiva, igualitaria, participativa, plural, compensatoria, gratuita y laica". Por ello, ha pedido que se le destine "la máxima prioridad", ya que debe ser "el eje vertebrador del sistema educativo vasco".

López de Luzuriaga ha asegurado que "la segregación es consecuencia directa de la privatización del sistema educativo" y "uno de los problemas más graves del sistema". "La existencia de las dos redes ya genera de por sí segregación", ha expresado, para demandar que la nueva ley "no debe financiar a ningún centro que no sea público", así como "poner fin a la concertación de forma progresiva".

Por otra parte, la plataforma ha pedido que el sistema escolar vasco quede "fuera de las leyes de mercado", "El derecho universal de la educación debe ser cubierto por el sistema público y no por la competencia entre centros y redes. La educación en clave competitiva aumenta las desigualdades", ha añadido.

Asimismo, ha defendido "una única escuela laica en todo el sistema educativo", así como que "el derecho de las familias a elegir centro escolar no prevalezca sobre la cohesión social". "Si el objetivo es la convivencia entre diferentes, es necesaria una matrícula equilibrada de todo el alumnado y no una distribución estigmatizada del vulnerable", ha denunciado.

La Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca ha demandado "poner al euskera en el centro de la educación" y ha criticado que "el principal obstáculo en la euskaldunización se encuentra en la escuela privada-concertada", para poner sobre la mesa que "el 90% de la escuela pública en modelo D".

"Para acabar con la dinámica privatizadora, la nueva Ley de Educación debe fijar una normativa que permita la publificación de los centro privados e impulsar dinámicas de publificación. El Gobierno Vasco y sus políticas educativas son los responsables de la actual situación de discriminación, por mantener los privilegios a los centro de la red privada y por su dejadez hacia la red pública", ha zanjado.

Por todo ello, la plataforma ha anunciado que continuará movilizándose, "tanto en la calle como en los centros educativos", contra el proyecto de Ley de Educación del Parlamento Vasco.