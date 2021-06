La Plataforma contra el Lobo y el Oso advierte de las bajas que se están produciendo en el sector ganadero

HUESCA, 21 (EUROPA PRESS)

La Plataforma contra el Lobo y el Oso ha advertido de las bajas que en el sector ganadero se están produciendo, debido "a los ataques y a la amenaza de estos depredadores" y "al caso omiso de las Administraciones".

El presidente de la Plataforma, José Luis Castell, ha informado de que el sector ganadero se está viendo "muy resentido" por los ataques del lobo y el oso, ya que "las cabezas de ganado mueren y los ganaderos están optando por abandonar" por "la indefensión que sienten y por la insostenibilidad de su trabajo".

Castell ha asegurado que las Administraciones no les escuchan y que ha llegado un momento en el que van a tener que decantarse por la ganadería o por el lobo y el oso.

"Está claro que hay que optar por una cosa o por otra, porque creo que se ha demostrado que la convivencia de la ganadería con estos depredadores es imposible, no es compatible. Por lo tanto o se decide apostar por la ganadería y por el medio rural, y su mantenimiento y conservación o porque estos animales campen a sus anchas y se tenga un monte salvaje", ha dicho Castell.

En la zona de Los Monegros, los últimos ataques se han registrado en Tardienta, donde un ganadero ya ha abandonado su labor y otro se lo está planteando. Así, ha advertido de que las bajas van a ser una constante si no se toman cartas en el asunto. "Si no se toman cartas en el asunto, el futuro en este sentido está muy complicado, trabajamos muchas horas y si no podemos dormir tranquilos por si un animal nos mata el ganado eso no es vida y además es que no es rentable económicamente hablando", ha comunicado.

El presidente de la Plataforma contra el Lobo y el Oso ha lamentado el "caso omiso" de las instituciones y ha apuntado que tan sólo encuentran algunos apoyos. Esta tarde, el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, visita la localidad de Sariñena para conocer de primera mano la situación y reunirse con miembros de esta organización.