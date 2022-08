La plataforma Somos Cs crítica con la dirección pide una reunión con la secretaria general del partido

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

La plataforma Somos Cs, que reclama que las bases de Ciudadanos decidan el futuro del partido en una Asamblea General Extraordinaria, ha solicitado este martes una reunión formal a la secretaria general de la formación, Marina Bravo, y ha señalado la adhesión de "cargos relevantes" del partido naranja a esta corriente.

Dicha plataforma achaca a la dirección nacional que encabeza Inés Arrimadas "errores estratégicos y falta de autocrítica, con una huida hacia adelante" que se ha instalado en "toda" la dirección del partido, que en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio perdía toda su representación en el Parlamento andaluz, pasando de 21 escaños a cero.

"Ni la pérdida continua de apoyo electoral ni la fuga constante de afiliados y cargos ha originado un mínimo cambio por parte de la dirección", lamenta esta corriente de Cs, que expone que cuenta con la adhesión de más de 400 personas, entre ellas diputados autonómicos y concejales de varias comunidades autónomas.

La plataforma reclama que se le dé voz a la militancia para decidir qué refundación quieren mediante una Asamblea General extraordinaria. Así, la diputada en las Cortes de Aragón y ex dirigente nacional con Albert Rivera, Susana Gaspar, ha recordado que "no se puede hacer una refundación de espaldas a los afiliados. No hay que tener miedo a que la militancia hable y se manifieste en libertad en una Asamblea General", según recoge un comunicado de Somos Cs.