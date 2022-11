La Plataforma de transportistas, "satisfecha" con la primera jornada de paro

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Nacional de la Defensa del Transporte se ha mostrado "satisfecha" por el seguimiento que ha tenido la primera jornada del paro de los transportistas y ha lamentado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "no haya movido ficha", por lo que continuará con sus reivindicaciones.

"Teníamos la esperanza de que el Gobierno hubiera intentado hacer algo. Hemos estado disponibles todo el día, pero no hemos recibido ninguna llamada", ha expresado el presidente de la plataforma convocante, Manuel Hernández en preguntas a los medios.

Pese a que la movilización no ha sido tan numerosa como en marzo, el portavoz ha asegurado que se siente "respaldado por su gente". "Se han sacado conclusiones a las pocas horas de empezar el paro", ha criticado, al mismo tiempo que ha condenado las amenazas de despido que ha asegurado que han sufrido algunos trabajadores que querían secundar el paro.

Sobre la posibilidad de un acuerdo, Hernández ha destacado que es más fácil que en marzo, "porque ya hay una ley", pero quieren garantías y compromisos. "Dicen que están comprometidos pero queremos ver ese compromiso en un documento. ¿Tenemos que llegar a los extremos de marzo para que el Gobierno nos tome en serio?", ha sentenciado Hernández.

Asimismo, el líder de la Plataforma se ha referido a las críticas de la ministra (Raquel Sánchez), quien ha señalado que los camioneros tienen que concretar el objeto de las denuncias. "Ahora nos dicen que no denunciamos o que no lo hacemos bien. Que no nos tomen por tontos, no se quiere inspeccionar", ha denunciado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reportado al Ministerio del Interior que la primera jornada del paro patronal de transportistas deja este lunes por la mañana una situación de "normalidad" en nodos, centros logísticos y vías de comunicación.

Según señalan fuentes del Ministerio del Interior, solo se ha registrado algún incendio de neumáticos en Algeciras (Cádiz), así como de cuatro cabezas tractoras en Villaescusa (Cantabria), que ya están siendo investigados. También se han producido algunos pinchazos en ruedas en Illescas (Toledo).

El acceso a todos los grandes centros logísticos y en las infraestructuras de hidrocarburos se podía llevar a cabo este lunes por la mañana con normalidad. "Los distribuidores también hablan de normalidad absoluta, solo incidentes menores con piquetes en MercaJerez, que han sido rápidamente desactivados", según las citadas fuentes.