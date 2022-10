La plataforma de víctimas, sobre las disculpas de Garzón: "Habrá gente que le perdone y habrá gente que no"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha valorado que el maquinista que manejaba el convoy "una vez más" pidiese disculpas en su declaración durante el juicio por el accidente ocurrido en la curva de Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013.

"Una vez más ha pedido perdón. Nosotros somos un colectivo con todo tipo de sensibilidades. Habrá gente que le perdone y habrá gente que no, es un tema que yo no puedo valorar", ha reconocido Domínguez, en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la segunda jornada del juicio, que se celebra en la Cidade da Cultura de la capital gallega.

Al final de su comparecencia ante la jueza Elena Fernández Currás como uno de los dos imputados, el maquinista ha vuelto a pedir disculpas. "Me reitero en que las víctimas me perdonen. Pero fue un accidente, no pude evitarlo", ha dicho.

Sobre las cuestiones técnicas de las circunstancias del siniestro que ha explicado Garzón, el presidente de la Plataforma de Víctimas ha destacado que "se demuestra una vez más la prisas que hubo por inaugurar la línea de alta velocidad".

Asimismo, Jesús Domínguez ha subrayado que la formación que recibió Garzón para manejar el tren "fue por la vía 2, en la que el semáforo estaba en amarillo" y en la que "el accidente nunca habría ocurrido".

Por esto mismo, el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte permanece como el otro acusado y se enfrenta también a cuatro años de cárcel por 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

A su salida del edificio judicial, efectuada por la puerta principal con un notorio refuerzo del dispositivo de seguridad tras el golpe que le propinó el padre de uno de los fallecidos el día anterior, Cortabitarte ha sido increpado por las víctimas con gritos de "asesino" y "sinvergüenza". "¡Nos has robado la vida!", le han espetado.