El plazo para una contraopa por MásMóvil concluye sin ofertas alternativas a la de KKR, Cinven y Providence

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El plazo para presentar una contraopa por MásMóvil concluyó este domingo 6 de septiembre sin que finalmente se haya presentado ninguna oferta alternativa a la realizada por los fondos KKR, Cinven y Providence, que valora la operadora de telecomunicaciones en unos 3.000 millones de euros.

El mercado ha estado especulando en las últimas semanas con la posibilidad de que se presentara una alternativa a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por los fondos a través del vehículo Lorca Telecom Bidco, dado que algunos analistas y accionistas consideran que el precio de 22,5 euros ofrecido era inferior al valor de la compañía.

Sin embargo, finalmente no se ha producido ninguna contraoferta y la OPA de los fondos sigue despejando su camino en su semana final, ya que el plazo de aceptación de la misma, que se inició el pasado 31 de julio, está previsto que concluya este viernes 11 de septiembre.

KKR, Cinven y Providence presentaron el pasado 1 de junio una OPA para adquirir el 100% del capital social del operador de telecomunicaciones, compuesto por 131.714.565 acciones. La oferta fue admitida a trámite el pasado 12 de junio y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de julio.

El anuncio de la OPA disparó el valor de las acciones de MásMóvil en la Bolsa, que se mantuvo por encima del precio de 22,5 euros de la oferta hasta primeros de agosto, unos días después de iniciarse el plazo de aceptación de la misma, cuando se situó por primera vez por debajo de dicho precio, nivel en el que se ha mantenido en las últimas jornadas.

En este escenario, el mercado ha estado pendiente de si se producía una contraoferta por la compañía o una mejora en el precio ofrecido por KKR, Cinven y Providence, ya que la valoración que varios analistas y algunos accionistas daban a la operadora era superior a los 22,5 euros ofrecidos.

Por ejemplo, el fondo Polygon, accionista de MásMóvil con un 1,02% de la compañía, remitió una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que considera que la oferta de los fondos infravalora el valora de la operadora, "incumple el régimen jurídico" de las OPAs y "lesiona gravemente" los intereses de los accionistas.

RESPALDO DEL ACCIONARIADO

La OPA de los fondos, que ha sido negociada de forma amistosa con el consejo de administración y el equipo gestor, cuenta desde su anuncio con el respaldo del 30% del accionariado actual, entre los que se encuentra el 21% en manos de inversores españoles y el 9% de Providence.

Entre estos inversores se encuentran Onchena, que es actualmente el mayor accionista de MásMóvil con un 13,2% del capital, así como Key Wolf e Inveready, que poseen un 5,03% y un 2,09% de la empresa, respectivamente.

Según los términos acordados entre ambas partes, estos accionistas tenían derecho a aceptar un oferta competidora siempre que fuera superior y cumpliera con todas las siguientes condiciones: haya sido aprobada por la CNMV y no se haya desistido de la misma, el precio sea superior a 26 euros por acción y pagadero en efectivo, la condición de aceptación mínima no sea superior al 50% más una acción a los que se dirige la oferta superior y no contemple otras condiciones adicionales a las incluidas en su oferta.

Asimismo, el consejo de administración de MásMóvil informó el pasado 7 de agosto de que consideraba razonable desde un punto de vista financiero la OPA presentada por los fondos con el voto a favor de todos su miembros, a excepción de John Hahn, que representa indirectamente a los fondos de Providence y declinó votar por su participación en el consorcio que controla a la sociedad oferente.

Además, todos los miembros del consejo manifestaron su intención de aceptar la oferta con todas sus acciones, a excepción de Rafael Domínguez de la Maza, titular directo de 35.000 acciones de la firma y consejero dominical del accionista indirecto Indumenta Pueri, titular (a través de Global Portfolio Investments) de 10.831.968 acciones representativas de un 8,25% del capital de la sociedad.

Tras la OPA, el objetivo de los fondos es excluir a MásMóvil de cotización en Bolsa, para lo que los fondos oferentes solo necesitarían una mayoría simple (el 50% de las acciones más una) en la junta de accionistas.