El Pleno de Málaga insta por unanimidad a Medel a delegar sus funciones ejecutivas de Fundación Unicaja

Sale adelante pedir al Patronato de Fundación Unicaja dar cumplimiento a la petición del Protectorado

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves por unanimidad instar al Patronato de la Fundación Unicaja a dar cumplimiento a la petición del Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para que encargue un informe sobre gobernanza a una entidad independiente de primer nivel y con amplia experiencia "para que se pronuncie expresamente si la Presidencia de la Fundación Unicaja, ostentada por Braulio Medel, reúne los requisitos para ocupar dicho puesto".

De igual modo, de la moción urgente del PSOE, apoyada por todos los grupos, también ha salido adelante instar al presidente del Patronato de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, "a delegar sus funciones ejecutivas en otro patrono, e inhibirse en la elaboración de dicho informe y de esta forma garantizar la independencia del mismo, hasta que el Protectorado de Fundaciones Bancarias adopte una decisión sobre su idoneidad para continuar al frente de la institución".

Además, el Pleno muestra el "firme compromiso para defender que Unicaja Banco mantenga su sede social, así como su actividad principal, en nuestra ciudad y provincia, a fin de no permitir que se descapitalice ni despersonalice esta entidad netamente malagueña".

La viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, ha aludido a la coyuntura que atraviesa Unicaja. "Desde que se anunció la fusión de Unicaja Banco con Liberbank hemos asistido a meses muy convulsos", ha incidido.

"Estas son cuestiones que alertaron y que provocó una respuesta de la sociedad malagueña y muchas de las entidades sociales y organizaciones mostraron su preocupación por los cambios que estaban aconteciendo en la empresa", ha agregado, al tiempo que ha dicho que "las decisiones de esta fusión han desembocado en una situación de ingobernabilidad en el seno de la entidad y de la Fundación. Y por eso pedimos a Braulio Medel que se inhiba de sus competencias ejecutivas y las delegue en otro patrono mientras se lleva a cabo la investigación sobre su idoneidad y hasta tener una conclusión por parte del Patronato de la Fundación Unicaja".

"Desde el primer minuto los socialistas en el Ayuntamiento y el PSOE hemos creído que la mejor manera de actuar era desde la responsabilidad y la cautela, sin lanzar mensajes falaces y populistas", ha señalado, al tiempo que ha recordado los contactos mantenidos con diferentes actores que han participado en el desarrollo de las acciones que se han ido realizando.

"Entendíamos que no era momento de sumar más confusión de cara a la opinión pública poniendo en riesgo la propia estabilidad del banco. No debe ser este Pleno, ni el Parlamento de Andalucía quien juzgue la idoneidad o no del señor Medel, sino el Protectorado a través de los informes quien lo dictamine. Lo contrario sería actuar de parte e irresponsablemente", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado el apoyo del PP a la moción, "me parece que es correcta, adecuado el hacerlo". "Quiero dejar claro que nosotros hemos mantenido siempre una postura de responsabilidad, de interés máximo en este tema. Hemos tratado de ser prudentes al tiempo que exigentes", ha detallado, valorando la actuación del Protectorado.

"Me siento satisfecho de ese resultado del Protectorado, creo que en eso habrá intervenido también el PSOE, porque pacté con el señor Daniel Pérez --portavoz municipal socialista-- que actuáramos de una manera conjunta para que, de una manera también prudente, silenciosa y eficaz, consiguiéramos lo que se ha conseguido", ha dicho, asegurando que "actúo en esa materia con libertad y responsabilidad".

También ha aludido a la biografía de los patronos y "la relación directa con el PSOE", por lo que ha instado a los socialistas a que "insten a su vez a los patronos, que son mayoría amplísima en ese patronato de la Fundación, a que actúen adecuadamente, no solo para que se haga el trabajo del Protectorado, sino que, si es posible, se actúe ya. El Patronato es soberano para plantear los patronos a la presidencia qué es lo que hay que hacer". A juicio de De la Torre, "cuanto menos dure esta etapa de interrogante, mejor para la entidad", ha agregado.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha recordado que ya desde el anuncio de la fusión la confluencia advirtió "de los peligros que acarrearía" y "no tuvimos que esperar mucho, desgraciadamente". "Para nosotros es importantísimo y urgente, y no se nos cae los anillos, por seguir pidiendo la destitución inmediata de Braulio Medel al frente de la Fundación", ha dicho.

"No es tolerable que Medel siga al frente de la Fundación Unicaja ni un minuto más", ha apostillado y ha asegurado que "nosotros no somos populistas, simplemente, nos mojamos y no nos ponemos de perfil desde el minuto uno".

LOSADA

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dicho al PSOE que "bienvenidos" al "problema de Unicaja y la Fundación". "Se han puesto de perfil continuamente, llegan tarde", ha advertido. Asimismo, ha recordado también que se criticó a la formación naranja por "clamar sobre lo que iba a pasar", diciendo que eran "unos irresponsables por hacer ruido".

"¿Hacia donde han mirado mientras se estaba acabando con la imagen y el peso de Unicaja?", ha cuestionado a los consejeros representantes de instituciones.

Por otro lado, ha recordado que se está en las "24 horas más decisivas" de la historia reciente de Unicaja y ha criticado que Medel "sigue con su maquiavelismo, con sus maniobras, ganando tiempo, jugando su partida, desoyendo las instrucciones que recibió en la carta de la ministra; desafiando a las instituciones. Esto tiene que acabarse ya; basta ya, lleva mucho tiempo".

En la réplica, la viceportavoz del PSOE ha dicho a Losada que "en ningún momento nos hemos puesto de perfil ni llegamos tarde". "Lo que hemos hecho en todo momento es ser escrupulosos con los tiempos, que sabíamos que se estaban manejando".

"Nosotros, desde luego, lo que no hemos actuado es de una manera 'show' como han hecho otros poniendo en riesgo" a una entidad importante." Al alcalde, sobre la petición de patronos, ha dicho que también está "López Nieto, que fue nombrado, precisamente, por el PP". "Estamos todos de acuerdo en que tenemos que conseguir que se resuelva la situación", ha concluido.

Ramos ha dicho que "todos hemos sido lo suficientemente responsables y escrupulosos con este tema, desde primera hora ningún cargo publico de este ayuntamiento ha hecho ningún 'show'". "Estamos velando por los intereses de la quinta entidad financiera de España, hemos actuado con total responsabilidad". Por último, De la Torre ha insistido en que se ha tratado de ser "lo más eficaz posible" en la línea de "buscar la eficacia, dentro de la prudencia y del respeto a la imagen de una entidad que cotiza en Bolsa", ha concluido.