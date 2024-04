Pleno de Málaga rechaza llevar a cabo "mejoras" en la Semana Santa y declararla libre de simbología franquista

El debate de las mociones de PSOE y Vox produce momento tenso en la sesión en la que se tuvieron que realizar tres votaciones

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado sendas mociones urgentes de PSOE y Vox sobre Semana Santa y que, entre otros, proponía "mejorarla" para que sea "más permeable" y "accesible" o ayudas y apoyo económico a cofradías, hermandades y bandas. Un tenso debate al proponer también Con Málaga una enmienda para declarar la Semana de Pasión libre de simbología franquista, que ha sido rechazado con los votos de PP y Vox.

Este nuevo punto añadido viene a colación con el hecho de que la cofradía del Santo Cristo de la Clemencia y Santa María Madre de la Divina Providencia, conocido como El Mutilado, que no es agrupada pero procesionó un estandarte con símbolos franquistas, tras lo que el Gobierno informó de la apertura de un expediente informativo para determinar si se vulnera y, si es así, en qué grado, la Ley de Memoria Democrática.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha abierto el debate y ha incidido en que quería hablar de la Semana Santa "en positivo", rechazando que se tratara de una moción "oportunista", por lo que ha señalado que se tiene que hablar de aforamiento, seguridad y ocupación de la vía pública, comparando la Semana Santa con la Feria o los espectáculos de luz y sonido para la Navidad.

"Es conveniente hablar de estos temas; es el momento adecuado", ha sostenido, para que la Semana Santa sea "mejor, permeable y disfrutable por todos".

Por su parte, la concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha señalado que la Semana Santa "es mucho más que una festividad religiosa, es una manifestación de arte sacro, cultural y traición" y que genera atracción de visitantes y contribuye a la actividad económica. Por ello, ha abogador por "respaldar con todos los medios la industria cofrade, reforzar la promoción, difusión y garantizar la supervivencia en las distintas generaciones".

"El equipo de gobierno ha dejado relegada la Semana Santa en cuestión de ayudas económicas a un segundo plano", ha reprochado la concejala de Vox.

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que coinciden en que los días de Semana Santa son días de "arte, cultura popular" pero que "no es ajena a las tensiones que subyacen" en la ciudad, aludiendo a la privatización del espacio público. Por ello, ha insistido en "abrir en canal" el debate para que se "recupere" la Semana Santa "en pie de igualdad" y que "no dependa del dinero que se tenga en el bolsillo".

En este punto, ha advertido de que en el pleno "falta un parte del debate" sobre Semana Santa, como es la declaración institucional que propuso su grupo en junta de portavoces para que la Semana Santa sea libre de simbología franquista, que "se ha impedido por la aliana de Vox y PP". Ha recordado el estandarte y la procesión del 'El Mutilado' y ha reprochado al alcalde, Francisco de la Torre, que "en lugar de ser exigente con el cumplimiento de la legalidad, primero, guardó silencio, y, cuando rompió el silencio, ha sido para tomarnos por tontos", ya que lo ha acusado de "utilizar la ironía" en un debate como este.

Por alusiones ha tomado la palabra el regidor, que ha dejado claro que "en absoluto" ha planteado la respuesta en ironía. "Me sorprende que esa hermandad hizo el esfuerzo de tener el cristo completo y no mutilado" y que no lo hiciera en "tener cuidado en los enseres que sacó". También ha defendido la gestión del equipo de gobierno y ha asegurado que "no podrá negar que este Ayuntamiento es pionero antes de que la Ley de Memoria saliera". "No nos dé lecciones sobre eso, este Consistorio está en vanguardia en esa materia", ha dicho.

Tras ello, ha tomado la palabra la edil de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y ha defendido el "gran esfuerzo" realizado en pro de la Semana Santa y las cofradías y el "apoyo continúo, los 365 días" del año "al contrario que ustedes", ha dicho a la oposición, a la que ha acusado de "oportunismo" con estas mociones. Ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá "engrandeciendo la Semana Santa".

En segundo turno, Pérez ha respondido al PP que "sí tiene competencias este Ayuntamiento" en aforamiento y ocupación de la vía pública, entre otros, y "se puede mejorar", por lo que "en esa línea vamos a seguir de manera constructiva".

También desde Vox, Gómez ha criticado que Porras hable de "oportunismo" y, además, ha tenido palabras para Con Málaga al que ha dejado claro que no iban a aceptar la enmienda y ha vuelto a criticar la ley de Memoria Democrática. "No me va a dar lecciones de democracia", a espetado.

En segundo turno, Morillas le ha dicho al alcalde que si quiere "ser vanguardia, aprueben esta enmienda y rectifiquen lo que vienen haciendo en las últimas semanas".

Ha sido el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, quien ha defendido, la seguridad y permeabilidad. "Seguiremos trabajando para que sea una Semana Santa segura", ha apostillado, defendido la diferencia entre Semana Santa, Feria o luces de Navidad.

ENMIENDA

Ha sido el PSOE el que ha aceptado la enmienda de Con Málaga sobre declarar la Semana Santa libre de simbología franquista y ha advertido a De la Torre que se "aleje" de "la extrema derecha", "que no son buenos".

Porras, en este punto, ha tomado la palabra para señalar que esa enmienda "no es acorde con ninguna de las dos mociones", mientras que en el tenso debate Morillas pedía el pronunciamiento del PP sobre qué iban a votar.

Precisamente, en ese turno de palabra, De la Torre defendía que "el tema está metido, no digo de rondón, es de actualidad, pero cambia la naturaleza de la moción", insistiendo en la "contradicción" de la cofradía que "hace el esfuerzo" de completar la talla para que no salga el cristo mutilado y, "sin embargo, tienen el fallo de que paseen unos enseres que se contradice con la época democrática".

"NO VAMOS A VALORAR INICIATIVAS OPORTUNISTAS"

De nuevo se ha producido un rifirrafe sobre la enmienda y ha sido cuando la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha posicionado la votación del grupo: "No vamos a entrar a valorar ninguna de las iniciativas absolutamente oportunistas" de Semana Santa sobre todo "en ese afán que ustedes tienen de siempre poner de relieve las cuestiones que entienden negativas".

Porras también ha reprochado a Morillas que quiera ser "protagonista" sin traer moción. "Ya está bien, señora Morillas, que yo cuando murió Franco tenía 15 años y usted tendría diez", ha apostillado.

Tras este cruce de palabras, el alcalde ha incidido en que se luchará para que no vuelva a pasar, e, incluso, ha señalado que llamará y pedirá explicaciones a la cofradía, pero ha dicho que no es necesario para ello el pronunciamiento que pedía Con Málaga, aludiendo a la imagen negativa que se daría y que no es la "brillante" Semana Santa de Málaga.

Así, tras el debate se ha producido la votación y, una vez que ya había dado comienzo al nuevo punto del pleno, ha tomado la palabra Pérez para advertir de que, finalmente, tras todo el debate Vox había votado a favor declarar la Semana Santa libre de simbología franquista.

En este punto, Vox ha pedido repetir la votación y ha tenido que intervenir la secretaria que ha dicho que no debe efectuarse la votación "porque ya hemos pasado de punto, pero en este Ayuntamiento se ha permitido, que no estoy amparando lo que ha ocurrido, que asuntos por errores se voten cuatro veces. Así que ustedes decidan".

De la Torre, como presidente, ha explicado que si Vox lo pedía se repetiría y así se ha hecho. Esta vez ha sido la secretaria la que ha advertido de que pese a que estaba registrada la votación, un edil del PSOE no ha podido llevarla a cabo porque no estaba en su asiento: "El voto es personal e intrasferible". Por último, tras un nuevo debate, por tercera vez, han vuelto a votar.