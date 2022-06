¡Pletórico! ¡Jesulín de Ubrique, primeras imágenes tras el nacimiento de su cuarto hijo!

MADRID, 13 (CHANCE)

Nos lo ha puesto difícil, pero por fin podemos ofreceros las primeras imágenes de Jesulín de Ubrique tras el nacimiento de su cuarto hijo - el tercero con María José Campanario - un niño llamado Hugo que este martes cumple su primera semana de vida.

Fue el pasado viernes cuando la odontóloga y su bebé ponían rumbo a su casa en Arcos de la Frontera, apenas 72 horas después del nacimiento - a través de cesárea - del nuevo miembro de la familia. Sin embargo, lejos de posar a su salida del hospital, María José y Jesulín preferían no enfrentarse a las cámaras y no presentar a su hijo, desatando todo tipo de especulaciones. ¿Presentarán a Hugo vía exclusiva con su revista de cabecera o, por el contrario, intentarán que el pequeño sea anónimo y no sufra la presión mediática que persigue a Juls desde que cumplió la mayoría de edad?

Durante los cuatro días que Campanario y el recién nacido pasaron en el hospital, ni una imagen del torero que, loco de felicidad, apenas se separó de su mujer y su hijo en ningún momento y ni siquiera contestó a los mensajes de felicitación. Sin embargo, con su mujer y su bebé ya en casa Jesús retoma poco a poco sus compromisos diarios y esta misma mañana hemos podido grabarlo llegando a la urbanización 'Arcos Garden', donde reside con su familia.

Con una inmensa sonrisa y una cara de felicidad que habla por sí misma, el torero ha bromeado con el encargado de la seguridad de su residencia pero ha dejado en el aire cómo se encuentran María José y Hugo y cómo se porta el pequeño de la casa. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes de Jesulín tras su reciente paternidad!