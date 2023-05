El PMI de Estados Unidos se aceleró en mayo y se encuentra en máximos de hace trece meses

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Índice de Gestores de Compras compuesto (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ha acelerado en mayo al 54,5 desde el 53,4 registrado en abril, y se encuentra en máximos desde hace trece meses, según ha desvelado S&P Global.

Que esta cifra rebase el 50 implica que la actividad económica estadounidense está expandiéndose. S&P ha indicado que este incremento evidencia un fortalecimiento del sector servicios, aunque las manufacturas vieron aumentar solo ligeramente su producción.

Algunas compañías han informado de una mayor facilidad para recibir los insumos con los que fabricar productos no procesados. No obstante, este crecimiento se ha visto limitado por la falta de nuevos pedidos industriales que se han suplido 'tirando' de los pedidos no entregados, si bien los nuevos encargos de servicios sí repuntaron.

Asimismo, el crecimiento de la demanda se ha circunscrito al ámbito nacional, pues los pedidos para exportaciones continuaron cayendo en mayo por duodécimo mes consecutivo, y, además, al mayor ritmo en lo que llevamos de 2023.

"Problemas relacionados con la competitividad y la débil demanda de mercados de exportación clave han impactado en las nuevas ventas al exterior", ha explicado S&P.

Por otra parte, los precios dieron señales mixtas, pues los insumos se abarataron para los productores industriales por primera vez en tres años, al tiempo que los costes del sector servicios sí crecieron, aunque con una "creciente suavización" de los mismos. De hecho, la velocidad del incremento fue la más contenida en cinco meses.

La creación de empleo industrial fue "sólida" en mayo, incluido en el sector privado, que amplió plantillas a un ritmo récord no visto desde julio gracias a "la mayor disponibilidad de candidatos" para los puestos de trabajo. S&P ha señalado que las expectativas de los empresarios de cara a los próximos doce meses "mejoraron en mayo".

En términos desagregados, el PMI de Actividad Comercial del Sector Servicios se encuentra en máximos de trece meses, con 55,1 puntos, esto es, una subida de 1,5 puntos respecto al cuarto mes de 2023.

Por su parte, el PMI del Sector Manufacturero alcanzó el 48,4 desde el 50,2 de abril, su peor marca en tres meses. Asimismo, el PMI de Producción del Sector Manufacturero, que mide si la actividad de las empresas es superior, igual o inferior al mes anterior, se situó en 51, una caída de 1,4 puntos que interrumpió la marca imbatida durante casi un año de abril.