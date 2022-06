La PMP considera positiva la subida del 15% en las pensiones no contributivas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) considera positiva la subida del 15% para las pensiones no contributivas, que se concretará en la prórroga del Real decreto-ley de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

El secretario general de la PMP, Miguel Ángel Cabra de Luna, ha señalado a Europa Press que los beneficiarios de ese incremento, unas 450.000 personas, "son personas en situación de vulnerabilidad social y económica, muchas de ellas mujeres de edad o con invalidez permanente para el trabajo, que no tienen cubierta la carrera profesional de Seguridad Social para generar una pensión contributiva".

No obstante, Cabra de Luna precisa que el incremento en las pensiones no contributivas ha de estar "en equilibrio con la evolución de las cuantías de las pensiones contributivas". De esta forma, se podría evitar "un no deseado descuelgue voluntario de los cotizantes a la Seguridad Social tanto por parte empresarial como del propio trabajador".

El Gobierno pactó la subida del 15% este jueves con EH-Bildu, a cambio de su abstención en la votación del proyecto de ley de planes de empresa en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este viernes que el incremento del 15% "tiene todo el sentido", al igual que se hizo con la subida, en el mismo porcentaje, del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El IMV ha tenido desde marzo un aporte adicional del 15%, recogido en el Real Decreto-ley de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Ahora el Gobierno trabaja para incluir en la prórroga del decreto la subida del 15% en las pensiones no contributivas.