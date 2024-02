PNV admite "la rotunda" victoria de PP en Galicia pero dice que no tiene aliados para forzar una moción de censura

Aitor Esteban aspira al "reconocimiento de la nación vasca de la mano de una amplia mayoría de partidos vascos" y censura "el tacticismo" de EH Bildu

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha admitido "la rotunda" victoria de PP en las elecciones de Galicia, pero ha subrayado que no tiene aliados para forzar una moción de censura, y siguen sin poder prescindir de Vox.

Además, ha afirmado que su partido aspira al "reconocimiento de la nación vasca de la mano de una amplia mayoría de partidos" de Euskadi y ha asegurado que EH Bildu es "puro tacticismo" con sus propuestas de acuerdos al PNV, cuando "hace dos días" a él le llamaban "facha" y aseguraban que los jeltzales eran "derechas" y "nada progresistas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban reconocido que la victoria del PP en las elecciones gallegas "ha sido rotunda". No obstante, no ve a los populares forzando ahora una moción de censura, porque, si la presentara, no tendría "visos de sacarla" adelante, ya que los números "no le dan" y no tiene "posibles aliados". "No puede prescindir de Vox", ha apostillado.

En cuanto a la polémica sobre la postura de Alberto Núñez Feijóo sobre los indultos y la amnistía, ha señalado que "igual se le escapó en una conversación informal y distendida" con medios de comunicación, "pero evidentemente, si en un momento determinado necesita a Junts, claro que el PP va a hacer algún movimiento".

"En el fondo todos sabíamos que esto tenía que acabar en una amnistía y reintegrando en la política diaria, normal a los líderes nacionalistas catalanes. Que haya sucedido ahora, por las circunstancias de las mayorías que necesitaba el PSOE, pues igual se ha adelantado un poco, pero que fuera uno u otro el que estuviera en el Gobierno del Estado, esto tenía que acabar así", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha dicho que Feijóo al PNV, cuando necesitaba los votos para su fallida investidura, no les realizó propuestas territoriales, porque los jeltzales les dijeron "que estando Vox en la ecuación" no tenían "nada que hablar" y no podían entrar en negociaciones.

"La verdad es que fue una oferta que más de uno se sorprendería que el PP hiciera, sobre todo con el discurso que está llevando adelante", ha añadido, para rechazar revelar cuál fue.

También se ha referido a las declaraciones del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre que su mandato será de cuatro años, ha señalado que el no tiene "la certeza total" de que esto vaya a ser así, pero lo duda "mucho".

"A mí me parece que es muy complicada esta legislatura, y en la medida en que determinadas coyunturas electorales se puedan aproximar, seguramente la tensión será grande, y puede haber desencuentros", ha subrayado, para reiterar que, "basta con que se desmarque un solo grupo político, para que ya las cosas no salgan adelante".

Cuestionado por si cree que si el 7 de marzo no hay acuerdos sobre la Ley de Amnistía será 'el principio del fin', ha dicho que desconoce "cuál será el planteamiento final de Junts" o si se alcanzará un consenso sobre la modificación del texto. "Es verdad que las dos posturas parecen que están muy enrocadas", ha manifestado.

A su juicio, puede ocurrir que, si al final la Ley de Amnistía "cayera", Junts no permita que los Presupuestos. "Pero quiero pensar que va a haber un acuerdo en la Ley de Amnistía entre esos dos partidos y que luego a va a haber un proyecto de Presupuestos que se pueda aprobar. Porque, sin ese instrumento, uno puede aguantar un año, pero sin un presupuesto es imposible que dure una legislatura esto", ha apuntado.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

En cuanto a la negociación de las cuentas, ha explicado que el PNV y el Gobierno están "hablando de temas que conciernen muy directamente a Euskadi, en términos de calidad de vida y de inversiones, etc", pero cree que "todavía no es el momento de hablar".

"A nosotros nos gustaría también que determinados asuntos no tuvieran que ser ni siquiera objeto de una enmienda nuestra, sino que el Gobierno asumiera que debe actuar de determinada manera y que lo incluyera en el proyecto. Vamos a ver cómo avanzamos. Por ahora, las sensaciones son buenas, favorables, pero todavía es pronto", ha precisado.

En cuanto a las acusaciones de algunos miembros del poder judicial a los independentistas catalanes por terrorismo, ha remarcado que es "una estrategia de algunos jueces y fiscales para enturbiar el proceso legítimo, legal y político de los representantes populares para decidir favorablemente sobre una amnistía, y la verdad es lamentable".

RECONOCIMIENTO NACIONAL DE EUSKADI

Sobre el compromiso del acuerdo de investidura de abrir el debate sobre el posible "reconocimiento nacional de Euskadi", ha recordado que el pacto lleva la firma de Pedro Sánchez.

"Vamos a ver qué es lo que ocurre, acabamos de empezar la legislatura. Yo lo que quiero es que ya esas tres transferencias que tienen que venir ya en estas semanas. Estamos muy cerca y creo que eso va a suceder, y luego, esa parte, ya sabemos que al PSOE no le gusta hablar mucho de eso, pero reconoció, a través de la firma, que hay una mayoría social en el pueblo vasco, más allá de que sea independentista o no, que sí considera que somos una nación diferenciada y que le gustaría ser reconocida como tal", ha mantenido.

En su opinión, se debería hablar de este tema, y ha considerado que, si la legislatura dura cuatro años, "habrá tiempo para abordarlo". "Pero primero, lo más sencillo es cumplir el Estatuto y esas tres transferencias en concreto", ha reiterado en alusión a Cercanías, homologación de títulos universitarios y acogida de migrantes.

Preguntado sobre la posibilidad de que, en ese debate territorial, pueda haber alguna acción conjunta entre PNV y EH Bildu, ha señalado que cada uno tendrá su posición al respecto. "Pero, cuando hemos estado hablando de un nuevo estatus, de una reforma estatutaria, etc, no han estado muy de acuerdo con nuestros planteamientos y no hemos podido llegar a un acuerdo con ellos asentado en el Parlamento Vasco", ha dicho.

Para Esteban, "lo ideal sería que haya un reconocimiento de la nación vasca y a un nuevo salto en el autogobierno de la mano de todos los actores vascos o de la mayoría más amplio posible". "Entendiendo las mayorías que hay en Madrid, pero también la pluralidad del pueblo vasco, no es posible solo llevarlo adelante por aquellos que nos consideramos únicamente vascos, sino también con aquellos ciudadanos vascos que también se consideran españoles, y que es una parte importante también de nuestro pueblo hoy por hoy", ha defendido.

El dirigente jeltzale ha resaltado, además, que EH Bildu "es puro tacticismo", en alusión a las ofertas para acordar con el PNV, y ha recordado que a él le han llamado "facha hace dos días". "A ver si se aclaran. En la campaña al Congreso de los Diputados decían que íbamos a hacer una alianza con el PP y con Vox. Hicieron vídeos, nos pusieron a caldo y nos dijeron que éramos la derecha y de progresistas nada. ¿Ahora somos los progresistas?. A mí todo esto me suena a puro tacticismo", ha reiterado.

En todo caso, ha dicho que propuesto que "cada uno presente cuál es el proyecto para el país, cuáles son las ideas, cuáles son los candidatos y, a partir de ahí, que el pueblo vasco elija".