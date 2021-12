PNV advierte a Felipe VI que "integridad y credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso"

Aitor Esteban dice que cuando se resuelvan problemas como la pandemia, "el problema estructural del Estado español va a seguir entando ahí"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje de Nochebuena de Su Majestad el Rey Felipe VI para advertir al monarca que "credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso" y que "el hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral".

En una comparecencia en Bilbao, Esteban ha considerado que el discurso del Rey de este año "no se ha diferenciado mucho de otros años con respecto a un enunciado de temas, que algunos de ellos pueden estar bien, pero sin entrar en detalle".

Aitor Esteban ha dicho que le ha sorprendido de que "haya habido una única frase cortita, muy concreta, hablando de que los responsables institucionales deben ser ejemplo de integridad pública y moral". "Me sorprende, porque parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas únicamente diciendo esa frase sobre el grave problema que aqueja a la corona", ha criticado.

Además, ha indicado que "este tipo de frases no es que las oigamos ahora, es que su padre las repetía continuamente en los discursos de cada año, lo de ejemplo de integridad pública y moral, y vemos en qué andaba y cómo se comportaba, desde luego no cumpliendo con la labor y lo que se espera de un jefe del Estado y en representación de la institución a la que representaba".

Esteban ha considerado de que "ser ejemplo de integridad pública y moral" supondría "renovar y tener una credibilidad", pero, según ha advertido, "credibilidad no es cambiar la foto y el escenario del discurso", sino que "la credibilidad se da, por ejemplo, cuando te manifiestas de acuerdo con que la inviolabilidad de la corona pueda ser modificada en la Constitución" o con "dar mayor transparencia a todo lo referido a la corona".

Asimismo, ha señalado que "la credibilidad" tiene que ver también con que "cuando se preguntan asuntos parlamentarios sobre la Corona en el Parlamento sean contestados y que no haya una especie de muro que haya absolutamente opaca a la jefatura del Estado". "El hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral, como hemos visto anteriormente, y cambiar el escenario y las fotos no es suficiente", ha insistido.

"MÁS DE UNA NACIÓN"

Por otro lado, el dirigente jeltzale le ha recordado al Rey que "en el Estado español hay más de una nación", pero él "vuelve a referirse como si este asunto y este problema no existiera, como si no supiera, o más bien no le importara, que hay un número importante de ciudadanos que sienten que existe una nación vasca y una nación catalana".

En ese sentido, ha dicho que "cuando vayan desapareciendo los problemas" que hay en la actualidad con respecto a la pandemia, "lo que va a suceder es que el problema estructural del Estado español va a seguir entando ahí y va a tener que darse una respuesta".

"Y, desde luego, la corona tiene las tareas que tiene representando al Estado y, por lo tanto, debería ser la primera en intentar dar una respuesta a este problema", ha advertido, para lamentar que "sigue en sus trece y vemos que por esta vía no va a haber buenas perspectivas de que esa estructura del Estado se pueda normalizar". Desde el PNV, ha señalado, quieren seguir recordando que "existe un problema".