PNV advierte de que el acuerdo del IMV es "previo" para "empezar a hablar" sobre los PGE

EH Bildu reitera que no presentar enmienda a la totalidad no supone "un cheque en blanco" y Sánchez se tendrá que "ganar el apoyo"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El PNV ha advertido de que el acuerdo con el Gobierno central sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no es "un acuerdo para los presupuestos generales", sino "un acuerdo previo para hablar". Asimismo, EH Bildu ha asegurado que no presentar enmienda a la totalidad no supone dar "un cheque en blanco" al Ejecutivo de Sánchez, sino que se tendrá que "ganar el apoyo".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha defendido que el acuerdo alcanzado este pasado viernes por su partido con el Gobierno central para la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es "de máxima importancia" para la ciudadanía vasca y el desarrollo del autogobierno.

"Esto supone un desbloqueo de un incumplimiento de un acuerdo previo y, por tanto, nos felicitamos y entendemos que es una buena noticia", ha insistido la representante jeltzale, que ha precisado que "no es un acuerdo para los presupuestos generales", sino "un acuerdo previo para hablar con ellos".

De este modo, ha indicado que lo que se consigue es que el PNV no presente enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario y ahora se comenzará a hablar de otras cuestiones, como la 'Y vasca' y "muchas cuestiones" que afectan "al día a día" de los vascos.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha reiterado que el hecho de que la coalición soberanista no presente enmienda a la totalidad no significa que vaya a dar "un cheque en blanco para nada". "Los canales de comunicación están abiertos pero habrá que ver a qué se llega", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que no presentar enmienda a la totalidad "no quiere decir que el Gobierno de Sánchez lo vaya a tener fácil ni que EH Bildu vaya a regalar sus cinco votos", sino que el Ejecutivo va a tener que "ganarse el apoyo".

"En eso se está trabajando. Tenemos semanas por delante y vamos a trabajar en reforzar los derechos sociales que afectan a ciudadanía", ha manifestado Kortajarena, que ha afirmado que se "alegra" de que llegue la transferencia del IMV pero resulta "desesperante" que haya que tener que "estar negociando las mismas demandas incumplidas". También ha recordado que el Gobierno de Sánchez "no es el único que incumple acuerdos, también lo hace el Gobierno de Urkullu".

LOS MÁS INTERESADOS

Por su parte, la parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha valorado que es "una buena noticia" la transferencia del IMV, una reivindicación que tenía el conjunto del Ejecutivo vasco "tanto desde el PNV como desde el PSE".

"Los primeros interesados somos los socialistas vascos porque lo vamos a gestionar desde el Departamento de la vicehendakari Idoia Mendia", ha manifestado Sánchez, que ha pedido, por otro lado, al PP que "tenga responsabilidad de país" y haga "un esfuerzo" por apoyar los presupuestos generales del Estado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha destacado que el hecho de que salga adelante el PGE es una "buena noticia" para el Estado en su conjunto y también se ha "alegrado" de que se haya acordado el traspaso íntegro del IMV, en la que ha dicho no entender "las pegas" del ministro José Luis Escrivá.

Finalmente, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha criticado que los presupuestos de Sánchez "están en el aire" porque parten de previsiones de crecimiento que considera que no se van a cumplir.