PNV advierte de que no le "gustan nada las cosas que dice Feijóo" por los anuncios de derogación de leyes

Cree que no es "una buena forma de empezar" para Sumar el "espectáculo" que se da con la "pelea por las sillas"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que no ve "en este momento condiciones para un acercamiento al PP de Feijóo tan de derecha pura" y, en este sentido, ha señalado que no le "gustan nada las cosas que está diciendo" el líder del Partido Popular. "Volver al pasado, desde luego, con el PNV no lo va a hacer nadie", ha subrayado el dirigente jeltzale, que ha emplazado también al presidente, Pedro Sánchez, a "ir pensando sobre qué bases" quiere acordar con el PNV porque "no van a ser las de hace cuatro años".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha afirmado que entiende que se haya producido el adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio desde la "óptica egoísta, partidista y personal" del presidente, Pedro Sánchez, pero no desde "el punto de vista del interés general".

El presidente del PNV ha asegurado que, si se produce una victoria del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su partido estará "igual que ahora" en relación a la conformación de pactos. De este modo, ha señalado que "no hay tacticismo" en la formación jeltzale, que "con el Partido Popular y con Vox no tiene nada que hacer, nada".

Tras augurar que es "casi imposible" que Núñez Feijóo "pueda hacer algo sin Vox", ha subrayado que, "de todas maneras, este Partido Popular y las cosas que está diciendo Feijóo" no les "gustan nada" en el PNV.

"Las cosas que dijo ayer de quitar la ley de igualdad, de quitar la ley trans, a las que nosotros hemos votado a favor... Hemos hecho nuestras aportaciones, hemos hecho nuestras enmiendas, hemos hecho también que esas leyes fueran un poquito más abiertas de lo que un sesgo tan ideologizado como el que tiene Podemos quería. Pero son necesarias y responden a realidades complejas de nuestra sociedad que tienen que tener un amparo legal", ha sostenido.

En ese sentido, ha afirmado que "volver al pasado, desde luego, con el PNV no va a hacer nadie". "Nosotros hemos dado los pasos muy conscientemente y ahora los vamos a seguir dando", ha insistido.

De este modo, ha planteado que "ni con Vox, que es una línea roja, pero de estas imposibles de sortear, ni con este Partido Popular va a ser fácil para el PNV tejer acuerdos". "No veo hoy, en este momento, que se den las condiciones para un acercamiento del PNV a ese PP de Feijóo tan de derecha pura", ha señalado.

Aunque ha admitido que Pedro Sánchez pueda "sonreír" cuando escucha que el PNV "con el PP no va a hacer nada", le ha instado a ir "pensando sobre qué bases va a tener que acordar con el PNV porque no van a ser las de hace cuatro años". "Eso que lo tenga muy claro", ha advertido, lamentando que, mientras el PNV ha sido un socio "leal", él no ha "cumplido su palabra".

Según ha criticado, el líder socialista ha mantenido con el PNV "una política bastante parecida a la que ha hecho con todo" de "grandes anuncios, cero cumplimientos", de manera que "ha incumplido de la primera a la última línea, salvo tres o cuatro transferencias que han venido a cuenta gotas", su propio calendario de transferencias.

También ha recordado que continúa pendiente abrir un debate sobre el modelo de Estado y la plurinacionalidad e "ir hablando del encaje" de Cataluña y Euskadi "en un estado plurinacional". "Llegará el momento porque, si no, el PNV se quedará en una esquina viendo pasar", ha señalado.

"PELEÁNDOSE POR LAS SILLAS"

Respecto a las conversaciones para la conformación de la coalición Sumar, ha considerado que el "espectáculo que están dando" no será "muy edificante" para militantes y potenciales votantes. "¿Qué ilusión pueden tener si hasta el último minuto te ven peleándote por las sillas?", ha cuestionado.

De este modo, ha señalado que "están pegándose directamente por quién encabeza las circunscripciones", algo que "no es una buena forma de empezar" por parte de quienes han dado "lecciones a todo el mundo sobre la ética, la transparencia, la nueva política, etc". "En poco tiempo han asumido los tics de la vieja política, los peores tics, además, de la vieja política", ha criticado.