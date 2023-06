PNV advierte que "no pagará por adelantado" su apoyo al próximo Gobierno: "Antes el BOE que los votos"

Cree "complicado" que su partido pueda acordar con un Feijóo "tan extremado a la derecha dura" y menos si cuenta con Vox

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que el PNV, si juega "algún papel" en la próxima legislatura tras las elecciones del 23 de julio, "no pagará por adelantado" su apoyo al Gobierno. "Antes el BOE que nuestros votos", ha subrayado.

Además, cree "complicado" que su partido pueda acordar con el PP, cuando su presidente, Alberto Núñez Feijóo, está "tan extremado a la derecha dura". "Y si tiene que contar con Vox, nos salimos totalmente de la ecuación", ha asegurado.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que en la campaña del 28M hubo "una sobreexplotación" por parte del PP de "poner el foco demasiado en la relación entre Sánchez, Esquerra y Bildu", algo que, según ha dicho, tampoco influye tanto en los vascos.

"En Euskadi lo que no se ha entendido tanto es la fluctuación y el sentido utilitarista de la política de Sánchez: 'hoy contigo y mañana con el otro', esa relación un tanto promiscua de política kleenex, de usar y tirar", ha señalado.

En contraposición, ha dicho que el PNV "ha aportado todo, ha dado estabilidad, votos y apoyo al Gobierno, y el Gobierno ha ido virando en función de estrictamente sus necesidades partidistas, dejando a los demás en un momento dado en la estacada".

Por ello, ha insistido en que su partido cambiará de estrategia de negociación y no adelantará votos sin compromisos reales, "en la medida que se pueda". "La historia y la experiencia nos ha demostrado que nosotros pagamos por adelantado la investidura, los apoyos a los decretos ley, etc, y luego los compromisos que estaban escritos, firmados y rubricados por los dos partidos (PNV y PSOE), y también por el presidente del Gobierno, no se han cumplido. Hay carpetas que ni tan siquiera se han abierto", ha censurado.

A su entender, esto es "frustrante" para los jeltzales que son "muy de cumplir la palabra dada". "Nos lleva a la reflexión de que así no podemos seguir y en la próxima legislatura, si se dan las condiciones y nosotros tenemos que jugar algún papel en la gobernabilidad del Estado y en el apoyo al Gobierno, vamos a tener que cambiar y tener garantía de que el cumplimiento de esos acuerdos sea posible. Antes el BOE que nuestros votos", ha manifestado.

A su juicio, es "sangrante" para su partido "lo que queda de desarrollar" del Estatuto de Gernika". "Ha sido la negociación eterna. Fueron el propio Pedro Sánchez y su Gobierno los que marcaron un calendario de transferencias", ha lamentado.

Según ha recordado, hay traspasos que se han quedado en "agua de borrajas", como la de transporte ferroviario. "Ha habido una falta de voluntad política evidente para acabar el desarrollo del Estatuto", ha sostenido.

Andoni Ortuzar ha dicho que sabe que fuera de Euskadi se tiene la imagen de que el PNV "es insaciable y lo consigue todo, pero la realidad es que, más allá de los anuncios", le cuesta "muchísimo que se cumplan los acuerdos".

En caso de que Sánchez vuelva a ser presidente, ha dicho que el acuerdo que pueda alcanzar con el PNV tiene que ser "más concreto", una especie de contrato "muy abierto, muy concreto y con transparencia total", en el que se ponga lo que tienen que hacer una parte y la otra."Si no, la situación se va a volver a reproducir", ha remarcado.

PRÓXIMAS ELECCIONES

El líder jeltzale ha dicho que se está "en un tiempo revuelto" en lo que a la política se refiere y "puede pasar cualquier cosa" en las próximas elecciones generales. "De salida puede parecer que ahora Pedro Sánchez ha hecho una maniobra de autodefensa, pero no es tanto lo que a él le hubiera gustado hacer, sino casi casi lo único que podía hacer desde un punto de vista egoísta de su opción política", ha añadido.

A su juicio, los comicios se celebrarán "en un momento muy complicado por las fechas, pero también por el contexto social, político e internacional, y de ahí puede salir cualquier cosa". "Creo que es un poco jugar a la ruleta rusa", ha indicado.

PP

Andoni Ortuzar ha rechazado que el pacto del PNV con el PSE-EE para gobernar la mayoría de instituciones vascas tras los comicios municipales y forales pueda dificultar un posible entendimiento con el PP de Alberto Núñez Feijóo si este accede a la presidencia del Gobierno.

"Hemos convivido en pactos con el Partido Socialista apoyando al gobierno del presidente Rajoy. El mayor inconveniente que tenemos con Feijóo se llama Vox y también ese viraje a la derecha dura que está haciendo, probablemente como herramienta electoral", ha añadido.

Ortuzar ha explicado que tienen "complicado" hablar con un PP "tan extremado a la derecha", con su líder asegurando que derogará leyes como la Ley Trans, entre otras. "Y si tiene que contar con Vox, ahí ya nosotros nos salimos totalmente de la ecuación", ha manifestado.

Tras apuntar que le gustaría pensar que existen diferencias entre Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo sobre la visión del Estado de las Autonomías, ha dicho que se ve todavía a un actual presidente del PP "muy contradictorio y muy cambiante".

En su opinión, aún "nadie conoce al auténtico Feijóo ni su proyecto de Estado de futuro". "Hasta que se produzcan las elecciones, aquí todo el mundo está haciendo una obra de teatro", ha añadido.

El presidente del EBB considera que, a partir del 23J y en función de la aritmética, se verá "al auténtico Feijóo" como también "al auténtico Sánchez", que es "muy cambiante, un superviviente nato". "Cuando uno tiene conciencia y está orgulloso de ser un superviviente, también hace de la supervivencia su leitmotiv y es capaz de cualquier cosa por sobrevivir políticamente", ha indicado.

Para Andoni Ortuzar, esto es algo que demuestran los hechos. "Estos últimos tiempos de la política del gobierno ha sido una política muy errática, pero con un mismo patrón, que era salvarse él", ha apuntado.

RESULTADOS DE ELECCIONES DEL 28M

El líder jeltzale ha dicho que, pese a que su partido ha perdido unos 86.000 votos el pasado 28M porque hace cuatro años obtuvieron los mejores resultados de su historia, ha conseguido más del 30% de sufragios y por tanto mantiene el liderazgo en Euskadi "a mucha distancia" de las demás.

Además, ha recordado el aumento de la abstención en Euskadi, y ha admitido que han tenido "una desmovilización importante de una parte" de su electorado. "Creo que tenemos que hacer una autocrítica desde la humildad y también desde la consideración de que hemos pasado cuatro años muy complicados con la pandemia, con las crisis económicas, energéticas y la carestía de la vida. Todo esto a los partidos de gobierno nos ha pasado factura en general", ha explicado.

También cree que existen factores exclusivamente vascos que van a analizar y a tomar en consideración. "Somos un partido que nos reclamamos de la calle y de la gente, y una parte se ha querido quedar en casa", ha indicado.

En cuanto a EH Bildu, ha dicho que ha "mantenido muy prieto su electorado, pero no es un resultado descollante". En todo caso, ha insistido en que el problema es "la bajada" del PNV, no tanto "que Bildu suba", aunque ha admitido que el partido liderado por Arnaldo Otegi "ha rentabilizado bien, no sólo estos dos tres años de actividad en Madrid normalizada", sino que "Feijóo y Sánchez han utilizado el tema Bildu, el tema ETA, el pasado conflictivo de Euskadi, como eje de campaña".

"Y eso que, probablemente en el Estado español, en la parte del Ebro para abajo ha podido tener un efecto duro para Sánchez, a Bildu le ha reforzado ante su electorado porque han visto que eran los protagonistas, y además de una manera muy de sal gruesa, con un discurso muy basto. Eso en Euskadi pues siempre apiña a tu parroquia", ha explicado.