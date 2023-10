PNV advierte a Sánchez que se acabó "la buena voluntad" y será "exigente" al reclamar "garantías y calendarios"

Acusa a Sánchez de poner a Bildu en el foco más de lo necesario y a Feijóo de fomentar su voto cada vez que critica al partido de Otegi

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acabó "la buena voluntad" y será "exigente" al reclamar "garantías y calendarios" en las negociaciones que emprendan, con el fin de que no pueda incumplir los pactos que alcancen, como, a su juicio, ocurrió la pasada legislatura, por lo menos en lo que se refiere a los "puntos nucleares".

En una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena3, recogida por Europa Press, Ortuzar considera que Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, han comenzado a "ganar tiempo en la negociación pública para ver si en la negociación que hay por detrás las cosas avanzan".

Según ha asegurado, "no será fácil llegar a un acuerdo con otros actores, incluido el PNV". En el caso de los jeltzales, ha asegurado que "la negociación va a ser exigente". "Yo no digo ni dura ni fácil, pero exigente sí", ha apostillado.

Tras subrayar que el pacto político que ellos firmaron la pasada legislatura con el presidente del Gobierno ahora en funciones "no se ha cumplido en sus puntos más nucleares", ha reclamado que, de cara a su próxima investidura, se parta de "otro empuje negociador" porque necesitan que haya "otras garantías" y se pongan sobre la mesa calendarios. "Ya la buena voluntad no existe", ha advertido.

El líder jeltzale cree que todos los partidos que apoyaron la anterior investidura de Pedro Sánchez se sintieron luego "un poco kleenex". "El final de la pasada legislatura fue un auténtico caos, un desastre, en el que todos nos sentimos utilizados. Creo que al Gobierno de Sánchez le entraron las prisas y miedos, el tema del 'sí es sí' (la Ley) estuvo a punto de cargarse al Gobierno, y tuvo que empezar a sacar conejos de la chistera. Sacó la Ley de Vivienda, los decretos leyes en los que metía de todo y nos ponía las cosas encima de la mesa como trágalas al resto de socios", ha censurado.

Andoni Ortuzar cree que ahora hay más posibilidades de que el candidato del PSOE cumpla lo que pacte porque la aritmética que existe en estos momentos "puede hacer funcionar muy bien" al Ejecutivo, pero también "que no pueda sacar todo lo que quiera" adelante.

Además, cree que particularmente dependerá del PNV y de "alguna fuerza política más", que están ubicadas "fuera de los bloques". "Nosotros no nos sentimos parte de ninguno de los dos bloques. Nosotros estamos en el medio, creemos en la estabilidad y en la responsabilidad política", ha remarcado.

Por ello, buscarán "estabilidad, que las instituciones funcionen, que las leyes sirvan para resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, y no para satisfacer la ideología de no sé qué partido o de qué facción de un partido que está en el Gobierno". "En ese sentido, el PNV va a actuar sin complejos en cada ley, en cada votación, en cada negociación", ha subrayado.

Ortuzar ha rechazado entrar a calificar a su partido como de derechas o de izquierdas. "Somos un partido vasco y defendemos los intereses de Euskadi", ha manifestado, para puntualizar que el PNV no se siente "un partido de derechas". "De hecho, las políticas sociales que hacemos en Euskadi son las más avanzadas", ha defendido.

"MUY LEJOS DE VOX"

El presidente del EBB ha negado que tenga similitud con el PP. "Nosotros, en los 128 años de historia, hemos tenido mucho más encuentro con el POSE. En el 36, estuvimos donde estuvimos, del lado de la República y de la democracia. Esto pesa mucho para entender por qué ahora no podemos estar al lado de Vox. Nosotros con Vox no vamos a hacer nunca nada. Y si está cerca Vox, nosotros estaremos muy lejos. Eso es lo que tiene que entender el Partido Popular", ha aseverado.

A su juicio, parece que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la actualidad considera que cometió "un error táctico y que tenía que haber esperado al 24 de julio (al día después de elecciones generales) para cerrar los pactos con Vox". "No, el problema es que no tenía que haber hecho los pactos con Vox, ni antes ni después del 24", ha añadido.

En esta línea, ha apostado por la política "de cerco a la extrema derecha" que se hace en Alemania o en Francia. "No podemos aceptar que la ultraderecha, que va contra las instituciones, gobierne las instituciones", ha manifestado.

En todo caso, no ha querido "echar la culpa" solo al PP porque, a su entender, el PSOE "debiera de haber sabido poner también determinadas pistas de aterrizaje para que el Partido Popular no tuviera la absoluta necesidad de depender o echarse en brazos de Vox". "Cuando un partido no tiene con quién pactar, el problema no es de los otros, el problema es de uno", ha dicho en alusión a los populares.

Andoni Ortuzar ha recordado, además, que Euskadi es la comunidad autónoma "donde el Partido Popular y Vox tienen los peores resultados de todo el Estado" en las elecciones generales, y donde hubo "un apiñamiento en el voto útil mayor hacia el PSOE", que hizo que incluso el PNV perdiera "muchos votos".

"En Euskadi hay, yo no diría miedo, pero sí prevención hacia el PP y Vox. Hay rechazo a esa opción. Nosotros no podemos ir en contra de lo que piensa nuestra gente, nuestros votantes y los votantes mayoritarios del país, porque estaríamos traicionando a nuestra gente por equis competencias o por tener representación no sé dónde", ha asegurado.

Ortuzar ha rechazado que en los últimos procesos electorales EH Bildu les haya "sorpassado". "Nosotros no nos presentamos en Navarra como partido y en la Comunidad Autónoma Vasca les hemos ganado", ha remarcado.

BILDU, EN EL FOCO

Preguntado por si siente a EH Bildu 'en el cogote' y si están preocupados de cara a las próximas elecciones autonómicas, el líder jeltzale ha dicho que su partido "siempre está en tensión".

Asimismo, ha reconocido que Pedro Sánchez, "en esa utilización de la geometría variable, ha puesto en Bildu más focos" de los que a ellos les gusta, sobre todo, "porque tampoco lo necesitaba", pero "seguramente" lo hizo porque "la necesidad de ganar votaciones o de no perderlas está ahí".

"Bildu es un negociador mucho más barato y cómodo que nosotros. Nosotros somos exigentes, tenemos una agenda y decimos sí o no en función de los intereses vascos. En Bildu priman otros aspectos. Y creo que Sánchez ha utilizado a Bildu como medio de atracción de ERC, porque si Bildu entraba en un acuerdo, Esquerra Republicana tenía más fácil vender en Cataluña pactar con Pedro Sánchez", ha resaltado.

En todo caso, cree que "hace más por Bildu Feijóo que Sánchez". "Cada vez que Feijóo habla contra Bildu, Bildu gana cien o mil votos en Euskadi. En Euskadi hay una reacción contra este PP o contra el PP de los últimos tiempos, contra Vox, contra esa España un poco eterna pero de alcanfor, que parece que nos quieren traer. Eso en Euskadi cae fatal. Y si Feijóo habla mal de Bildu y no hace más que ponerle el altavoz, va a tener más votos todavía", ha advertido.

Tras asegurar que desconoce si la formación soberanista ya ha cerrado un acuerdo con el PSOE, ha reiterado que es "un socio fácil" y le vale "con que no estén el PP o Vox" en el Gobierno. "A nosotros no", ha insistido.