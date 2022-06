El PNV afea al Gobierno lo "seguro" que estaba con su giro en el Sáhara: Cuando mueves una pieza, otros también juegan

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afeado al Gobierno lo "seguro" que estaba con su giro sobre el Sáhara y la confianza que tenía en "haber cerrado el círculo" sin prever el alcance de la decisiones adoptadas por Argelia. "La vecindad Sur es muy difícil, pero hay que saber cuál es el tablero de ajedrez y, que si tú mueves piezas, otros también pueden moverlas", ha dicho.

En una entrevista al programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que era previsible que Argelia no se iba a quedar de brazos cruzados tras avalar el presidente Pedro Sánchez la vía marroquí como solución al conflicto de la ex colonia española.

"Que iba a hacer algo, sí; ¿qué iba a hacer?, no lo sabíamos", ha explicado el portavoz de los nacionalistas vascos quien desconoce hasta dónde llegará Argel, pero prevé consecuencias en los pagos a la empresas españolas con relaciones comerciales allí o un incremento en el número de pateras que ya han "empezado a llegar a Baleares".

ES UN "AVISPERO" Y "HABRÁ CONSECUENCIAS"

"No sé donde llegará esto, pero el Gobierno se sentía seguro, pensaba que había hecho la cuadratura del círculo con el acuerdo sobre el gas con Catar, pero la ecuación no es tan sencilla y todavía podemos ver muchas cosas", avisa, incidiendo en que el Norte de África es "un avispero" y en que Europa debería prestar más atención a la situación del Sahel.

Por eso avisa al Gobierno de que no bastará con esperar y "alargar los tiempos" para ver si "la marea vuelve a una baja mar". "Yo me temo que no, las aguas están muy agitadas en el Norte de África y tendrá consecuencias", apunta, recordando que Argelia "ya está moviendo clarísimamente hacia Italia".

"Puede haber todavía muchos movimientos e intereses", abunda, recordando que ya se ha producido el "realineamiento" de Marruecos con Israel, lo que también le acercó a Estados Unidos.