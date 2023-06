PNV afirma que es garantía de "defensa de lo vasco" en Madrid y que a EH Bildu el autogobierno "no le importa"

Atutxa advierte de que también hay vascos de otros partidos pero "tienen otros intereses y jefes que se llaman Sánchez, Feijóo o Yolanda"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que la formación jeltzale es garantía de "defensa de lo vasco" en Madrid, y ha advertido de que a EH Bildu el autogobierno "no le importa" y lo ha demostrado al respaldar leyes que suponen una "erosión evidente, clara y manifiesta" de competencias de Euskadi.

Además, ha advertido de que también hay otros vascos que pueden estar en las Cortes Genereles, pero "tienen otros intereses y jefes que se llaman Sánchez, Feijóo o Yolanda", en alusión a socialistas, populares y Sumar.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que las generales están "muy focalizadas en una pelea entre Sánchez y Feijóo". "Eso es en España, pero en Euskadi tenemos que tener visión propia, porque, si no, nadie hará la defensa de lo vasco en Madrid", ha añadido.

La dirigente jeltzale ha manifestado que su "empeño histórico" ha sido que en los comicios estatales los vascos no deben decidir "quién va a gobernar España". "Creo que más que nunca ahora tenemos que ver que nosotros no vamos a elegir entre Feijóo y Sánchez, entre rojo y azul, nosotros elegimos sobre el verde. ¿Quién va a defender, si no, los intereses de Euskadi en Madrid?", ha preguntado.

En este sentido, ha subrayado que en Euskadi se opta por sus representantes en las Cortes Generales para defender el autogobierno, "que en los últimos cuatro años ha sufrido una regresión muy grande". "El autogobierno es nuestra sanidad, es nuestra educación, nuestras carreteras y nuestras asistencias residenciales", ha añadido.

Tras manifestar que sí quieren que "otras medidas sociales en el Estado también se implementen" y por ello muchas han contado con su voto positivo, ha advertido de que en ningún caso se puede "legislar para conseguir un bien para el Estado reduciendo la autonomía y la capacidad de autogobierno vasco".

"Eso se decide el próximo julio. Hay más vascos y vascas que van a representar a Euskadi, pero tienen otros intereses y, sobre todo, tienen otros jefes, que se van a llamar Sánchez o Feijóo o Yolanda", ha manifestado.

A su juicio, los jeltzales prefieren que sus representantes "solo estén a lo que dice la ciudadanía vasca y, después, aporten allí estabilidad, siempre que se pueda".

EH BILDU

En cuanto al hecho de que EH Bildu también esté desarrollando este tipo de políticas en Madrid, ha dicho que "el aspirante siempre intenta hacer ese esfuerzo de dar una imagen determinada". "A mí eso no me preocupa. Si lo que Bildu consigue en Madrid es bueno para Euskadi, será bueno para todos", ha añadido.

En todo caso, ha considerado que el PNV y EH Bildu tienen "formas de actuar muy diferentes" porque, a la formación liderada por Arnaldo Otegi, "el autogobierno vasco no solo no le importa, sino que vota una y otra vez positivamente" a leyes que suponen "una erosión evidente, clara y manifiesta al autogobierno vasco", y que los jeltzales no ha podido "aceptar", como la Ley de Vivienda.

"A Bildu ese juego de recentralizador de los gobiernos españoles, en este caso del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, no le importa porque para ellos también es más importante en ese momento ser internacionalistas de izquierdas y, cuando vienen a Euskadi, son independentistas abertzales. Cada uno tiene que definirse por sus acciones. Nosotros seguiremos en la defensa férrea del autogobierno", ha subrayado.

También cree que su partido ha dado "visos muy claros" de la defensa de lo social durante su historia y en los últimos 40 años en el Gobierno Vasco y las instituciones de Euskadi.

VOX

La presidenta del PNV en Bizkaia cree que "el recuerdo" de la abstención del pasado 28M puede incidir en que se mantenga en las elecciones generales, más siendo el 23 de julio periodo vacacional, y ha destacado que la desafección al sistema lleva "el caos" o favorece los populismos, como Vox.

Itxaso Atutxa ha dicho que el próximo sábado se verá que el PP se apoyará en Vox en muchas ciudades españolas. "La justificación de que Vox está dentro del sistema democrático, que es un partido que ha pasado todos los filtros, incluso de la Ley de Partidos y que actúa dentro del sistema, no quiere decir que defienda intereses y planteamientos democráticos, en absoluto", ha avisado.

En esta línea, ha apuntado que, "donde esté Vox, no estará el PNV". "La estabilidad en el Estado la tendrá que buscar quien necesite hacer esas mayorías, pero no pasará por una alianza con PNV donde Vox esté presente, jamás", ha zanjado.