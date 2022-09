PNV afirma que ya "se han dado pasos" para la concertación con Euskadi del impuesto a bancos y grandes energéticas

Cree que a Sánchez "le cuesta dar pasos" y por eso "va parcheando" con medidas ante la crisis energética "en vez de hacer algo más genérico"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que "ya se han dado pasos" para la concertación del impuesto a bancos y grandes empresas energéticas con las Haciendas de Euskadi, que podría "encajarse a través de la Comisión Mixta", de forma que "no se sustraiga dinero a la ciudadanía vasca".

Además, ante anuncios como la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%, el representante jeltzale interpreta que a Pedro Sánchez "le cuesta dar pasos" y por eso "va parcheando" con medidas "en vez de hacer algo más genérico".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, y preguntado por las posibles aportaciones del PNV al proyecto de ley sobre un impuesto extraordinario a los bancos y a las grandes energéticas, ha recordado que los jeltzales ya adelantaron que "les parecía razonable" y advirtieron al Gobierno de que "le veía algunos problemas, con las prisas de sacarlo como proposición de ley".

"Uno de ellos, que estaba hablando continuamente ante los medios de comunicación de esos beneficios extraordinarios, pero luego lo que se iba a gravar es una cifra sobre ventas. Y había podía haber un problemas serio, un problema jurídico, porque se podía hablar de doble imposición etc", ha citado.

Otro asunto como el que no se repercuta a la ciudadanía esos costes de esos beneficios extraordinarios o la retroactividad son "temas que habría que afinar". "Yo creo que el propio Gobierno va a tener que dar una serie de pasos a través de enmiendas y esperamos, en ese sentido, encontrarnos. Creemos que sí hay que hacerlo, pero con la debida seguridad jurídica. Creo que, al final, se encontrará la fórmula", ha indicado.

También ha llamado a la concertación porque, en Euskadi hay "un banco que es propio del país, como Kutxabank" y aparte "muchas empresas energéticas que son una parte muy importante de la recaudación de nuestras Haciendas".

"Entonces, lo que no puede ser es lo que se pretende con el texto, tal y como está ahora es 'Madrid coge todo'. No, si tenemos un Concierto Económico, no se pueden sustraer dineros que son de la ciudadanía vasca y llevárselos Madrid. Eso tendrá que ser concertado y si no, nosotros no daremos el 'ok'", ha señalado.

En este sentido, ha adelantado que "se han dado pasos ya" y se va a poder "encajar a través de la Comisión Mixta". "Parece que se está avanzando y todo vamos a poder arreglar", ha añadido.

Según ha apuntado, "la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra tienen características que no tienen otras Comunidades autónomas y debería ya ser sabido". "Y si de verdad se piensa en todos, debería pensarse en eso desde el principio", ha puntualizado.

REBAJA DEL IVA

Esteban también se ha referido a otras medidas adoptadas por el Gobierno central para ayudar a afrontar la situación creada por la coyuntura energética, entre ellas la aprobación de la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%.

Aunque el diputado ha admitido que, a veces, la Unión Europea no lo ha puesto fácil", también cree que Pedro Sánchez "va haciendo cosas, pero lo que no entiendo es que vaya parcheando en vez de hacer algo más genérico".

"Que vaya parcheando incluso con medidas niegue que sean buenas, por ejemplo esa bajada del gas, a la que anteriormente decía no y, a las dos o tres semanas, lo anuncia como si fuera una medida del Gobierno", ha manifestado.

Para Esteban, "a veces le cuesta dar pasos", como en el caso de la ayuda a la cogeneración, "importantísima para Euskadi porque la industria vasca tiene mucha utilización de gas y se negaba, por parte del Gobierno" y estaba poniendo "en un grave problema a la competitividad".

"Eso también se ha dado, pero en vez de tomar la decisión desde un primer momento, parece que fuera granito a granito. Eso es lo que sería mejorable", ha añadido.

El diputado vasco ha añadido que Europa "no ha andado muy lista, por el empecinamiento de mantener como estaba la regulación del mercado marginalista, de que el gas fuera el que marcara el precio a pesar de las peticiones del Gobierno español".

"Bueno, pues le ha costado nada más y nada menos que una guerra y un cierre de suministro de gas por parte de Rusia a Europa el aceptar ahora eso. A Europa también le cuesta reaccionar", ha censurado.