PNV afirma que "desde luego no votará que no" a la reprobación de Raquel Sánchez, con la que no está "muy satisfecho"

Esteban ve "sorprendente" que el Gobierno plantee "justo en plena campaña electoral" medidas ante la sequía

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que su grupo, "desde luego, no va a votar que no" a la reprobación de la ministra Raquel Sánchez, con la que no está "muy satisfecho". En este sentido, ha censurado que "no acaba de rematarse" la transferencia a Euskadi en materia ferroviaria y tampoco se atienden las peticiones jeltzales sobre la ley de Vivienda, que "invade competencias".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, el diputado jeltzale ha explicado que, tras abstenerse ayer en el Senado, su grupo mantendrá la abstención o apoyará la reprobación en el Congreso de ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con la que el PNV, "no está muy satisfecho". "Hoy ya veremos qué hacemos, pero desde luego no vamos a votar que no", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que, "más allá de la gestión en algunas líneas de ferrocarril", todavía está pendiente de llevarse a cabo la transferencia de ferrocarriles a Euskadi, que había sido acordada entre PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez dentro del calendario que el propio Ejecutivo fijó y que "no acaba de rematarse". "Llevamos meses y meses cuando ya prácticamente todo estaba cerrado", ha criticado.

Asimismo, ha censurado que la ministra "tampoco es que haya atendido mucho" las peticiones del PNV en relación a la Ley de Vivienda. En este sentido, ha defendido que la política pública de vivienda tiene que ser "una prioridad" y, de hecho, Euskadi es "un ejemplo" al tener el mayor porcentaje de viviendas en alquiler público en relación la población y el segundo mayor número en términos absolutos.

Sin embargo, ha subrayado, "no estamos de acuerdo con que se invadan las competencias las comunidades autónomas, con que se nos diga qué líneas políticas de Vivienda hay que seguir, cómo tiene que ser el parque que tenga la comunidad autónoma, cómo tiene que ser gestionada, y todo esto controlado a través de datos, a través de una nueva Conferencia Sectorial que no había hecho falta en 45 años, porque, entre otras cosas, no tiene competencias el Gobierno".

De este modo, ha rechazado que, tal y como se ha asegurado, se esté dando a las comunidades "una percha para poder gestionar, por ejemplo, el tema de las zonas tensionadas" ya que, en realidad, "la ley ya marca cuáles tienen que ser los parámetros y además es el Ministerio el que va a fijar luego los topes". "No se nos dan instrumentos. Entra el Gobierno del Estado en una competencia que el Tribunal Constitucional siempre le ha negado", ha denunciado.

Según ha indicado, el PNV estaría de acuerdo en que se den "instrumentos a las comunidades autónomas, y desde luego en impulsar la vivienda pública y el alquiler, pero no de esta manera".

Sobre el establecimiento de avales para jóvenes y familias con menores a su cargo, que considera se podía hacer "perfectamente sin la ley", ha apuntado que le parece "bien en cuanto a quien decida que puede intentar acceder a una vivienda hipotecándose al 100%" y también "mal" en el sentido de que ya se ha visto que "ha habido estas experiencias en algunas comunidades autónomas y no han tenido un gran resultado".

Según ha advertido, además, "se contradice con la defensa que hizo el Gobierno de la ley" de Vivienda, cuya "filosofía" era que había que "hacer es pisos de alquiler público".

En la misma línea, ha criticado que el Consejo de Ministros ha aprobado "créditos blandos" para "quienes ellos denominan fondos buitres, grandes tenedores de vivienda" para que construyan vivienda que se dedique al alquiler. "Es algo contradictorio cuando la ley se ha hecho denostando esa construcción privada y a esos grandes tenedores", ha señalado.

EN PLENA CAMPAÑA

En otro orden de cosas, preguntado sobre la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este jueves para tomar medidas ante la sequía, ha considerado "sorprendente" que sea "justo ahora, en plena campaña electoral".

"Cómo estaba el asunto y cómo iba evolucionando ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, sorprende que justo ahora se ponga el Consejo de Ministros a tomar estas medidas", ha criticado Aitor Esteban, que ha señalado que, cuando se conozcan en detalle, se podrá opinar sobre su contenido, si bien, en principio, no le "parece mal que se contemple todo esto".