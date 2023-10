PNV apela a evitar los "dos escenarios malos" de repetición de elecciones y legislatura corta e "inestable"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha apelado a intentar evitar los "dos escenarios malos" que, a su entender, existen en la política estatal, en referencia a una repetición de las elecciones y a la posibilidad de "una legislatura que dure muy poco y sea de absoluta inestabilidad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado del PNV ha apelado al líder del PSOE Pedro Sánchez a no "mirar solo a la fecha de la investidura", sino también "al día siguiente".

Así, ha insistido en que "no es suficiente solo con un pacto de investidura, es necesario un pacto de legislatura que fije no solamente las condiciones de la investidura, sino qué políticas se van a llevar a cabo durante los próximos años". Según ha advertido, en caso contrario, "podemos tener una legislatura corta y convulsa", lo que "no es positivo".

En todo caso, ha señalado que "quedan semanas por delante para trabajar y para hacerlo de forma intensa y para hablar con todas las formaciones políticas". A su entender, el mandato puede "tener recorrido si se es capaz de llegar a un acuerdo de legislatura", aunque ha admitido que "no es fácil".

Para González hay "dos escenarios malos", el de la repetición de las elecciones y el "una legislatura que dure muy poco y sea una legislatura de absoluta inestabilidad". "Los dos son malos. Yo creo que hay que intentar evitar cualquiera de los dos", ha subrayado.