PNV apoyará el plan anticrisis del Gobierno y cree que PP también debería respaldarlo en un momento tan difícil

Cree que Feijóo tiene "otro tono", pero no ve que vayan a ser posibles "grandes acuerdos" entre el PSOE y el PP

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha anunciado que su partido apoyará el decreto ley del plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania del Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado que el PP también debería hacerlo en estos momentos "tan complicados".

En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a la reunión mantenida entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que han acordado reanudar las negociaciones para renovar el Poder Judicial, pero han chocado en materia económica. Además, aunque ha admitido que Feijóo tiene "otro tono", no ve que vayan a ser posibles "grandes acuerdos" entre el PSOE y el Partido Popular.

A su juicio, "en momentos tan graves y tan complicados como el actual tienes que estar ahí, aunque vaya contra de tus intereses partidistas". "Hay unos bienes supremos que hay que preservar", ha afirmado.

El presidente del EBB ha dicho que el PNV quizá habría elaborado un decreto distinto al del Ejecutivo central, pero cree que, en este momento, "no se puede estar a 'esta cosita o esta otra cosita' o 'vamos a esperar 15 días más' y 'vamos a abrir no sé qué'".

Tras asegurar que su partido apoyará el real decreto, ha considerado que deben respaldarlo todos, aunque sea "de una manera crítica", y ha señalado que los jeltzales consideran que se ha actuado "lentamente". También ha reprochado que pidan ahora bajadas de impuestos. "No se puede caer en este maniqueísmo en este momento en el que miles de personas están angustiadas porque no saben qué va a pasar con sus vidas", ha añadido.

Por ello, ha indicado que no se pueden "enseñar señuelos falsos" a la gente, y cree que es lo que está haciendo el PP con este asunto. "Es un fetiche que siempre tiene el Partido Popular, el de bajar los impuestos", ha criticado.

OTRO TONO

En todo caso, ha admitido que las declaraciones que ha realizado hoy Alberto Núñez Feijóo pueden gustar o no, y él discrepa de "bastantes cosas" de las que ha dicho sobre las medidas contra la crisis, pero "es otro tono, no se cae el mundo, no se abre una fosa y uno cae a los leones o a los tiburones, como pasaba antes con cualquiera de las manifestaciones del PP". "Ojalá vaya por esa línea", ha señalado.

Andoni Ortuzar considera, no obstante, que "no habrá grandes acuerdos" entre el PP y el PSOE porque ambos partidos "han ido muy lejos", y entre ellos tienen "una pelea por ver quién es el macho alfa de la política española". "En todo caso, nosotros estaremos para ayudar", ha asegurado.

Tras apuntar que el PNV es "un partido institucional, que cree en los acuerdos y en valor de la estabilidad", ha afirmado que "en momentos tan graves y complicado como el actual tienes que estar ahí, aunque vaya en contra de tus intereses partidistas".