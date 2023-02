PNV apoyará la reforma de la Ley de solo el sí es sí y planteará introducir una disposición transitoria

Llama al PSOE y Podemos a "hablar, entenderse y mover lo que se tenga que mover", sin caer una "lucha ideológica"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha anunciado que el Grupo Vasco votará a favor de la toma en consideración de la proposición del PSOE para modificar la Ley de solo el sí es sí, y planteará como enmienda, en su tramitación, la introducción de una disposición transitoria que evite las diferentes interpretaciones de los jueces que conlleven reducciones de penas. "La sociedad está inquieta y hay que dar una respuesta", ha aseverado.

Tras criticar "el empecinamiento" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en no admitir que fue "un error" no incluir en la Ley una disposición transitoria que blindara las condenas, ha instado a los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, a que no conviertan este "tema tan sensible" en motivo de "lucha ideológica" entre ellos porque sería "un error absoluto". "Lo que hay que hacer es hablar, entenderse y mover lo que se tenga que mover", ha subrayado.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que los jeltzales siguen estando a favor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, que entró en vigor en octubre de 2022, y ha insistido en que, para ellos, el aspecto penal era "un porcentaje pequeño" de la norma, que contiene medidas "de apoyo a las víctimas, de prevención o de educación".

No obstante, ante las diferentes interpretaciones de los jueces, que ha llevado a rebajar penas a agresiones sexuales, el portavoz del PNV en el Cámara baja ha señalado que no entiende "el empecinamiento" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de Unidas Podemos "en decir que no hubo un error en la Ley".

En su opinión, es "claro que lo hubo" al no incluir una disposición transitoria que impidiera que los jueces pudieran interpretar que "debían rebajarse" las condenas, aunque otros no las hayan reducido. Por ello cree que habrá que "acotar esa discrecionalidad", que puede ser "tan variada".

En este sentido, ha recordado que la voluntad del legislador no era que las condenas ya impuestas fueran reducidas y, por eso, defiende que se establezcan unas horquillas de penas "más estrechas, más delimitadas".

Aitor Esteban considera que, para ello, la propuesta de reforma socialista "puede ser válida" porque se mantiene "la idea del consentimiento", que no se modifica "como dice Podemos", y también "se mantiene el tipo delictivo" de agresión sexual, sin recuperarse el de abusos sexuales, cuestiones que el PNV ha contrastado con expertos jurídicos.

Por ello, respaldarán la toma en consideración de la proposición de Ley del PSOE, ya que "puede servir como un avance", aunque posteriormente puedan realizarse modificaciones. No obstante, ha señalado que hay que explicar "claramente a la sociedad que, aunque se cambie la Ley, van a seguir produciéndose algunas excarcelaciones", ya que en las revisiones de sentencias condenatorias anteriores a la entrada en vigor de la nueva reforma se puede aplicar la reducción de la pena.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En todo caso, Esteban ha asegurado que, si la proposición de Ley del PSOE sigue su tramitación, plantearán como enmienda la introducción de una disposición transitoria "en el corazón" de la Ley "como algo estructural" para que se apliquen con "un criterio definido" las condenas.

El objetivo es, según ha precisado, "estrechar un poco más esas horquillas para que el margen de discrecionalidad de los jueces sea menor". También cree que "es una vergüenza y no ayuda a nada a tranquilizar el debate para mejorar lo que haya que mejorar que se hagan declaraciones en los medios atacándose las dos partes del Gobierno", el PSOE y Unidas Podemos.

"Lo que hay que hacer es hablar, entenderse y mover lo que se tenga que mover. Si lo quieren convertir en una lucha ideológica entre ambos, me parece que es un error absoluto porque, con un tema tan delicado como este, no se debería jugar", ha advertido, para hacer extensible este emplazamiento al PP.