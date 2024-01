PNV apremia a Sánchez a dar "cumplimiento" a los acuerdos firmados y sitúa en marzo, "como muy tarde", las trasferencias

Esteban cree que, con los PGE aprobados, la legislatura podrá durar dos años y si no concluirá este año con la convocatoria de elecciones

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha apremiado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a dar "cumplimiento" a los compromisos adquiridos en el pacto de investidura y ha situado en marzo, "como muy tarde", la llegada de tres nuevas competencias.

En declaraciones realizadas en el recién constituido municipio de Usansolo, el representante jeltzale ha estado acompañado por la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y candidato a lehendakari, Imanol Pradales; la senadora Nerea Ahedo, e Iñigo Bilbao, presidente de la Organización Municipal de Usansolo, además de una representación de afiliados del municipio número 113 de Bizkaia.

En su intervención, Esteban ha apremiado al Gobierno central a seguir dando "cumplimiento" a los compromisos acordados y firmados con el PNV en el pacto de investidura en relación a las tres transferencias que deberían ser materializadas en próximas semanas en virtud del citado acuerdo: Ferrocarriles; Homologación y Convalidación de Títulos y Estudios Extranjeros y Acogida de la Inmigración".

Según ha subrayado, en el acuerdo firmado estaba fijado el plazo de tres meses para materializar el traspaso y ha valorado que "las cosas están muy adelantadas y trabajadas". Además, ha advertido que para la formación jeltzale esta cuestión supone "una prioridad y una valoración de si merece la pena o no esta legislatura".

"Si hay voluntad o no lo vamos a ver entre febrero y marzo. Estamos avanzando y cuando digo que vamos a estar pendientes es que vamos a trabajarlo... Lo firmado es en tres meses. Pongamos en que para mediados de marzo como muy tarde esto debería estar hecho si hay voluntad política porque hay muchas cosas que ya están desbrozadas", ha incidido.

Asimismo, el dirigente jeltzale ha reivindicado que en los dos primeros meses de legislatura "ha quedado claro" que el PNV "está actuando con responsabilidad, lealtad y altura de miras", y ha demandado reciprocidad al Ejecutivo central.

La formación jeltzale ha recordado además que Usansolo fue inscrito en el Registro de Entidades Locales el pasado mes de diciembre tras el acuerdo arrancado por el Grupo Vasco al Gobierno central para introducir en la Ley de Bases de Régimen Local la rebaja hasta los 4.000 habitantes del umbral de población mínimo para constituirse en municipio independiente.

En este sentido, Esteban ha afirmado que la formación nacionalista ha acogido "con gran satisfacción" el cumplimiento en tiempo y forma de este punto recogido en el acuerdo de investidura firmado entre el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el del Gobierno español, Pedro Sánchez. "No era sencillo", ha subrayado.

El representante jeltzale también ha celebrado el cumplimiento de otros acuerdos a los que el PNV había llegado con el Ejecutivo central, como la prórroga del contrato relevo para la industria, la concertación de los nuevos impuestos a banca y energéticas o la implementación de incentivos por inversiones estratégicas en transición ecológica.

CONVENIOS

En cuanto a la prevalencia de los convenios vascos, otro de los compromisos que adquirió el Gobierno central ante la formación jeltzale y que decayó el pasado miércoles tras la no convalidación del Decreto-ley en materia de Trabajo, el portavoz del Grupo Vasco ha lamentado que no saliera adelante pero ha manifestado tener "la plena convicción" de que el Ejecutivo de Sánchez la recogerá en la próxima modificación legal en materia laboral. "A nosotros no se nos olvida y va a ser una realidad más pronto que tarde", ha añadido.

Además, ha reiterado el llamamiento de PNV a Pedro Sánchez para que deje de utilizar una figura "extraordinaria" como es el Decreto-ley. "Espero que el Gobierno haya aprendido que no puede seguir gobernanddo a bases de decreto-ley. La única manera es el diálogo y el acuerdo", ha añadido.

Por otro lado, ha defendido que el Ejecutivo central sabe que cuando hay que negociar "cosas de calado", con quien tiene que negociar la base es con el PNV, y ha advertido que "lo que no quiera el PNV no va a salir".

"El PNV ya lleva una experiencia en Madrid bastante larga y cuando negocia intenta concretar las cosas y sabe que los acuerdos luego hay que perseguirlos y trabajarlos. Que me demuestre cualquier otro grupo cuál ha sido más eficaz", ha añadido.

PGE

Respecto a la duración de la presente legislatura en el Estado, Esteban ha indicado que desde un inicio ya señaló que sería "muy complicado" que durase cuatro años.

En este sentido, ha asegurado que la clave serán los Presupuestos de tal modo que si el Ejecutivo saca adelante las Cuentas "hay una legislatura para dos años", aunque "con poca producción legislativa".

"Si no se saca el presupuesto esto se ha acabado y para este mismo año, para finales, se habría acabado la legislatura y tendría que convocar nuevas elecciones", ha vaticinado.