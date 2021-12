El PNV apunta a una "responsabilidad política vicaria" de Rajoy y Cospedal como principales beneficiarios de la Kitchen

También Ciudadanos señala a los dos dirigentes del PP y ve probado el uso de medios y fondos públicos, incluidas partidas reservadas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PNV apunta a una "responsabilidad política vicaria" del ex presidente del Gobierno y el PP Mariano Rajoy y de la que fuera su 'número dos' en el partido María Dolores de Cospedal al ser ambos los "máximos beneficiarios" de la operación 'Kitchen', la trama organizada con medios del Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero del partido Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes en casos de corrupción para evitar que cayeran en manos de la Justicia.

En su documento de conclusiones, al que ha tenido Europa Press, los nacionalistas vascos concluyen que la 'Kitchen' fue posible gracias a la estructura policial conocida como 'policía patriótica' que, también bajo mandato del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, se creó de manera "fraudulenta" como ya acreditó el Congreso tras otra investigación en 2017 destinada, entre otras cosas, a la "persecución de adversarios políticos".

El grupo parlamentario que dirige Aitor Esteban sostiene que los indicios señalan al ex ministro, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó como "conocedores, consentidores o como inductores" del "dispositivo Kitchen".

"Tuvieron a su disposición motivos, medios y oportunidades para la perpetración directa o indirecta de los hechos relatados, no cabiendo duda a esta Comisión de Investigación de su responsabilidad política directa en los hechos", aduce el PNV.

Pero también extiende esa responsabilidad a Rajoy y Cospedal. Del expresidente apunta a una "responsabilidad política 'in vigilando' o vicaria por los graves hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno".

"Máxime", añade, siendo uno de los "máximos beneficiarios" del "éxito" de la 'Kitchen', "en su calidad de presidente del Gobierno y del PP como posible responsable de su financiación irregular y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular". "Idéntica conclusión y por los mismos motivos de responsabilidad política vicaria, hemos de alcanzar respecto a Cospedal", explica el PNV.

MÁS DE 50.000 EUROS EN FONDOS RESERVADOS

El PNV calcula que los fondos reservados utilizados en la 'Kitchen' superaron los 50.000 euros, y llama la atención sobre el hecho de varios funcionarios policiales clave en el entramado creado para estas "actividades fraudulentas dentro de la Policía, fueran promocionados y/o premiados con medallas pensionadas".

Para los nacionalistas vascos, la comisión ha puesto de manifiesto que hubo un "incumplimiento flagrante de la ley; una acción para dificultar e impedir la recta administración de la justicia; y la producción de daños de difícil o imposible reparación para el crédito y buen nombre del Cuerpo Nacional de Policía, con afección grave a sus recursos, estructura y funcionamiento".

También Ciudadanos señala a Rajoy y Cospedal como responsables políticos de una trama en la que se usaron medios y fondos públicos."Políticamente, se trata de una corrupción sobre otra, de una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción", resume en sus conclusiones.

QUE DONEN LOS FONDOS QUE UTILIZARON

A su juicio, "la responsabilidad política de hechos tan graves" corresponde "al Partido Popular y al Gobierno de España". "No hay pruebas suficientes desde el punto de vista penal, pero resulta inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno desconocieran estas operaciones orquestadas por los entonces ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad", plantea al formación naranja.

Es más, añade que, "incluso en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudieran desarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran".

Además, Ciudadanos sugiere que se pida al PP que done para actividades de interés general las cantidades de dinero público que se utilizaron para sufragar la 'Kitchen' y que lo haga a modo de "indemnización" una vez que sean cuantificadas por la Justicia.