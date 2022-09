PNV arremete contra la sentencia que permite ser policía local sin un determinado nivel de euskera

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este martes que ha recibido con "asombro" la noticia de que un juzgado haya permitido el acceso a las bolsas de trabajo de policía local de Euskadi sin acreditar el perfil B2 de euskera, y ha considerado que esa decisión supone "una vulneración de los derechos lingüísticos" de la sociedad.

Atutxa se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, y recogida por Europa Press, a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz, que ha dado la razón al sindicato UGT y ha permitido la admisión en la convocatoria de las bolsas de trabajo de policía local de Euskadi a todos aquellos aspirantes que no posean el nivel B2 de ºeuskera.

"No es tanto una defensa de los derechos de los trabajadores, sino que creo que es una vulneración de los derechos lingüísticos de la sociedad. Sé que es un asunto que se puede ver desde ambos lados, pero creo que los jueces, una vez más, no han tenido eso en cuenta", ha señalado.

Así, la dirigente jeltzale ha afirmado que "seguro que es buen juez" y que "ha adoptado esa decisión basado en alguna ley", pero se ha preguntado "¿dónde quedan los derechos lingüísticos de la sociedad en un país que, reconocido por la ley, debe ser bilingüe?".

En este sentido, ha asegurado que "en este país no hacemos leyes contra los trabajadores, no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, sino que hablamos del bienestar de la sociedad y de la defensa de una lengua que no está agonizando pero sólo hablamos aquí".

"Una lengua no puede vulnerar nada más, una lengua no está para ir en contra de nadie, y creo que hay que proteger los derechos de los vascoparlantes y de toda la sociedad, y no veo que este tipo de sentencias lo hagan", ha concluido.