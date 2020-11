PNV no asistirá hoy a la ronda de contactos del Gobierno, pero mantiene su vía de conversaciones bilaterales

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El PNV no asistirá este jueves a la ronda de contactos de los Presupuestos Generales del Estado, a la que ayer por la noche le convocó el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque mantiene las conversaciones bilaterales con el Ejecutivo sobre las Cuentas estatales, según han informado a Europa Press fuentes del Grupo Vasco.

La formación jeltzale fue convocada este miércoles por la noche para una ronda de contactos a celebrar esta misma mañana. El PNV desconoce si el objetivo del encuentro es "más mediático" o se trata de una cuestión de fondo.

Por ello, ha decidido no acudir, aunque los jeltzales mantienen sus conversaciones y vías de negociaciones al margen de esta ronda. "Eso se mantiene y continúa, pero no vamos a ir a una reunión que se ha convocado la víspera y que no sabemos qué es lo que pretende", ha apuntado.

El PNV todavía no ha decidido oficialmente qué posición mantendrá sobre las enmiendas a la totalidad cuyo plazo para presentarlas concluirá este viernes a las 14.00 horas.