PNV avisa de que Podemos puede no ser imprescindible en un futuro Gobierno y le acusa de no haber entendido la coalición

Aitor Esteban sostiene que no se ha aglutinado suficiente al bloque de investidura y que entre los socios hay "más arena que cemento"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado este sábado de que Podemos puede no ser "imprescindible" en un futuro de gobierno liderado por el PSOE y ha señalado que, a su juicio, los 'morados' no han "entendido en absoluto" que en una legislatura como esta un partido no puede "llevar su agenda personal por encima" de su socio parlamentario y de quienes les apoyan desde fuera.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, Esteban ha recordado que en el debate de investidura de Pedro Sánchez ya advirtió de que los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios debían concentrarse en lo que les unía, evitando los temas polémicos "y no pretender llevar la agenda personal de cada partido adelante por encima de los otros".

"Y eso no ha sucedido, no se ha entendido, desde luego no se ha entendido por parte de Podemos en absoluto", se lamenta el portavoz de los nacionalistas vascos.

SÁNCHEZ HA VARIADO LA GEOMETRÍA

Además, apunta que en los últimos tres años, Sánchez ha actuado ido tirando de unos socios u otros para aprobar sus medidas según le iba conviniendo. "Con lo cual no sé si Podemos va a ser un agente imprescindible en un próximo gobierno", ha deslizando, remitiéndose en todo caso a los números arrojen las urnas en las generales.

Respecto a si finalmente Sumar y Podemos concurrirán juntos a las generales y si la reedición de la coalición puede depender de esa decisión, Esteban ha comentado que, incluso cuando hay "roces y heridas personales grandes", la lógica "se impone". "Evidentemente la lógica sería que fueran juntos, pero no lo tengo tan claro", ha admitido.

"No nos quita el sueño. Y ya veremos qué es lo que sucede en la próxima legislatura. Nosotros actuaremos en función de las conclusiones que hayamos sacado de esta", ha avanzado Esteban, insistiendo en que Podemos no ha entendido que habría que haber evitado los temas más polémicos en el seno del Gobierno de coalición y en que "igual un próximo gobierno no tiene por qué responder a los mismos agentes que están apoyándolo en este momento".

MENOS LEYES Y MENOS POLÉMICAS

Esteban también se queja de que pese a proclamarlo así Podemos "no reconoce la plurinacionalidad del Estado. "No, no, no reconocen nada, sus propuestas pasan por encima del autogobierno, esto ha sido así, y el PSOE también en muchas ocasiones", ha dicho. Además, ha añadido que quizá habría que haber apostado por una "actividad legislativa más reducida".

"Estamos cediendo unos y cediendo otros, nosotros también, igual habría que haber hecho una legislatura que hubiera unido más a todos esos grupos", ha indicado. Y es que, desde su punto de vista, entre los socios del gobierno y sus aliados parlamentarios no se ha conseguido la proporción adecuada entre la "arena y el cemento".

"Yo creo que en estos momentos hay más arena que cemento, demasiada arena y entonces no sé qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cuáles son los números y qué es lo que ocurre vamos a ver qué fuerza tiene ERC a, vamos a ver qué fuerza tiene Junts, nosotros...", ha insistido. "A partir de ahí pues tomaremos decisiones. Igual resulta que hay un gobierno también socialista, pero no en estas condiciones, no lo sé, ya veremos".

¿DIMISIÓN DE MONTERO?

Uno de los asuntos que más ha tensado al Gobierno de coalición ha sido la reforma de la Ley de Libertad Sexual o ley del 'sólo sí es sí', una modificación impulsada por el PSOE que ha contado el apoyo del PNV, pero ante la que Podemos ha votado en contra.

Preguntado si la ministra de Igualdad, Irene Montero, tendría que haber dejado el Gobierno, Esteban ha respondido: "Yo le podría decir lo que habría hecho yo, sobre todo cuando uno se pone tan rotundo marcando posición, pero ella es la que tiene que decidir".

Eso sí, ha agregado que no es "de recibo empecinarse", como ha hecho la también dirigente de Podemos, en que "se quiere cambiar el consentimiento", lo que el PNV niega, o en "quién vota con quién un tema tan delicado".

ELECTORALISMO CON LA VIVIENDA

Por último, respecto a la Ley de Vivienda, Esteban ha vuelto a criticar la invasión de competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas y ha recalcado que si se ha llegado a un acuerdo justo ahora ha sido porque hay elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo.

"Creo que ha sido muy electoral todo. Esto lo estaba bloqueando, yo supongo que (la vicepresidenta económica Nadia) Calviño y alguien más, pero se desbloquea por lo que se desbloquea, porque estamos a las puertas de las elecciones. No voy a decir mucho pero voy a decir algo creo que hay miembros del Gobierno que no tenían tan claro que esto debía haberse desbloqueado así", ha soltado, sin querer especificar si estaba hablando, de nuevo, de la ministra de Economía.