PNV califica de "error" el recibimiento al exjefe militar de ETA en Bilbao y rechaza estos actos

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha calificado de "error" el recibimiento que se realizó este miércoles en Bilbao al exjefe militar de ETA Ibon Goieaskoetxea y cree que no se deberían producir este tipo de actos.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que, "si de verdad" se la leído "cuál ha sido el pasado" y lo que "no se debería haber hecho nunca porque son rayas que no se deben sobrepasar", hacer "cómo si eso fuera lo perfecto y no ha pasado nada" es "un error" por parte de los que protagonizaron ese recibimiento, aunque, ha dicho, "se me ocurre alguna palabra más gruesa".

Por otra parte, sobre la actual situación en Euskadi y la reciente movilización en la educación, con una huelga el pasado 15 de septiembre, ha indicado que la situación de la pandemia es peor en Navarra pero en esa comunidad los mismos sindicatos no han convocado huelga.

A su juicio, ello denota que hay "una intencionalidad política" porque "aquí gobierna el PNV" y ha recordado que el sindicato ELA, que, en su opinión, "tiene fijación" con la formación jeltzale, ha dicho que quiere "jugar a política".

Esteban, que no descarta más movilizaciones, cree que esta legislatura va a estar "más asentada porque hay una mayoría absoluta" y habrá "diálogo pero no se podrá paralizar en cualquier momento el Parlamento o alguna ley que se quiera echar adelante".

Por otro lado, en relación al autogobierno, cree que se debe avanzar en un nuevo texto articulado pero hay que "caminar sobre seguro" porque "siempre es un error dar expectativas a la ciudadanía que luego no se puedan cumplir".

"Tenemos que ir avanzando pero los partidos de sentimiento vasco español deberían implicarse en esto y los que solo nos sentimos vascos saber que tenemos que construir en una sociedad complicada, habrá cosas que nos gustarían y que, en este momento, no sean posibles y otras que sí, si sobre eso podemos seguir construyendo, perfecto", ha apuntado.

Esteban ha manifestado que ahora hay una serie de "prioridades" en el ámbito económico y social y "lo otro desde luego mañana por la mañana no puede estar y tampoco lo podemos poner como el frontispicio de toda la actividad política porque nos equivocaríamos".

"A medida que lo vayamos trabajando aquí, lo tenemos que trabajar en el Estado porque estrellarnos de nuevo contra el muro de Madrid pues tampoco sería lo más positivo, por lo tanto, no va a ser nada fácil y desde luego tenemos que tener una sociedad detrás convencida de que es muy necesario y de que hay que apoyarlo y eso exige ampliar el abanico lo máximo posible", ha indicado. Esteban cree que Podemos puede "mojarse más" de lo que lo ha hecho y espera que se pueda contar con todos, también con el PSE-EE.