El PNV no cierra la puerta a pedir la devolución de los PGE e insta a Sánchez a ponerse a "la tarea" de negociar

Bildu pide medidas estructurales en vez de "parches" y reta al presidente a decir "hasta aquí hemos llegado" a los poderes económicos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no cierra todavía la puerta a presentar en el Congreso una enmienda de totalidad contra los Presupuestos Generales que ha presentado el Gobierno para 2023, pues aún queda una semana para tomar una decisión al respecto, pero sí ha instado al presidente Pedro Sánchez a ponerse "a la tarea" y a negociar apoyos, evitando "choques" inútiles con sus socios.

En el Pleno del Congreso sobre las medidas frente a la crisis energética y el último Consejo Europeo, Esteban ha señalado que "la prudencia no aconseja" debatir públicamente de los Presupuestos, y que el Gobierno debería evitar "un riesgo innecesario de choques dialécticos con aquellos con quienes quiere pactar".

No obstante, ha señalado algunos problemas que ve en el proyecto presupuestario. Por un lado, avisa de que hay medidas que se están convirtiendo en estructurales en función de una recaudación coyuntural derivada de la inflación --"Cuidado con esto", dice--; y por otro se ha quejado de que el Gobierno se remita a inversiones que dependen de los fondos de resiliencia y que, por tanto no se debaten en el Congreso, o que se hayan prometido nuevos proyectos para final de año de los que aún no se sabe nada.

MENOS SERIES HISTRIÓNICAS Y MÁS EFECTIVIDAD

"Lo más efectivo para que le sonrían las encuestas no es provocar debates innecesarios, sino que las medidas sean realmente efectivas y lleguen a quienes las necesitan y lo hagan pronto --ha advertido--. Quizá alguien le sugerirá, como sustitutivo, encarar la temporada 2 de su serie, pero esa idea televisiva, empezando por la primera temporada, es más bien contraproducente y un tanto histriónica".

Así las cosas, Esteban ha insistido en que ahora no toca "dar mítines" sino empezar a negociar la aprobación de los Presupuestos. "A ustedes le queda una semana y nosotros tenemos ese tiempo para ver si hay enmienda de totalidad. Vamos a la tarea", ha remachado.

De su lado, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reclamado a Sánchez que se deje de "parches" y aplique medidas estructurales como una "reforma fiscal" que reequilibre la balanza a favor de la mayoría social y trabajadora y que impulse la intervención del mercado inmobiliario.

UN SISTEMA FALLIDO

"Mientras unos pocos acumulen riquezas imposibles de gastar en 100 vidas, otros muchos no podrán vivir dignamente ni siquiera una. Un sistema así es un sistema fallido", ha dicho Aizpurua, a la vez que ha subrayado que el incremento del precio de la energía no es sólo achacable a la guerra de Ucrania, sino que tiene su origen en las "prácticas mafiosas" desarrolladas por las energéticas, a las que ha pedido poner coto.

Aunque ha reconocido que el Ejecutivo de coalición ya ha dado "pequeños pasos", le ha pedido más y le ha avisado de que los grandes del IBEX "se le han subido a la barbas" porque "están crecidos" y se siguen creyendo "impunes". Por eso, en su opinión, se atreven a decir que intentarán por todos los medios no pagar los nuevos impuestos a la banca y las energéticas

"¿No cree que ha llegado el momento de decirles hasta aquí hemos llegado, que han cruzado una línea inadmisible y que es hora de responder por la estafa que están cometiendo ante la ciudadanía?", le ha preguntado a Sánchez.

Por último, ha censurado que esos empresarios, junto con los miembros de la judicatura y los militares que este miércoles celebraron el 12 de octubre representan "el régimen del 78 en toda su expresión" y ha avisado de que hay "millones de ciudadanos" que no se reconocen en ese marco y creen que ha llegado la hora de "romper con esa herencia y levantar las hipotecas sobre los trabajadores y las naciones del Estado" y de avanzar en un futuro "con más derechos y más libertades para todos".