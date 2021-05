PNV no comparte que el estado de alarma sea pasado porque el "presente" es la pandemia y ve "contaminada" la vía al TS

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta del del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha señalado este miércoles que no comparte la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "el estado de alarma es pasado", y ha destacado que "el presente es que se mantienen los contagios y se está en una pandemia". Además, ha considerado que la vía del recurso al Tribunal Supremo para que valide las restricciones propuestas tras decaer el estado de alarma "está contaminada desde el principio, porque lo vuelve a dejar en mano de los tribunales".

Atutxa se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones realizadas este pasado martes por Sánchez, en las que justificaba dar por finalizado el estado de alarma diciendo que "es el pasado" y que "hay que mirar al futuro, y el futuro es la vacunación".

"No comparto que diga que el estado de alarma o que algunas de las medidas que se deben mantener sean el pasado. El problema es que en estos momentos se mantienen los contagios y estamos en una pandemia, y eso es el presente. Es cierto que creemos que las cosas cambiarán en pocos meses, pero mientras no cambien, debemos mantener todas las medidas de protección, y lo que nosotros solicitábamos no era tan complicado, solo mantenerlo un mes o mes y medio más", ha indicado.

Además, ha destacado que no era una petición que solo realizaban el PNV o el lehendakari, Iñido Urkullu, sino que miembros y presidentes autonómicos de otros partidos también solicitaban la prórroga del estado de alarma, "incluso presidentes del mismo partido de Sánchez".

En su opinión, la prórroga del estado de alarma "era fundamentalmente una decisión política" que debía adoptarse "a nivel político" y "no dejarla en manos de los tribunales". "Todo eso nos ha llevado a este caos", ha añadido.

Asimismo, la dirigente del PNV ha considerado que la vía del recurso al Tribunal Supremo para que valide las restricciones propuestas tras decaer el estado de alarma "está contaminada desde el principio, porque lo vuelve a dejar en mano de los tribunales".

"Ha quedado claro que ha sido un mensaje a los touroperadores. Entiendo muy bien que los que tenemos responsabilidades políticas en las instituciones nos preocupemos por la economía, pero eso no puede condicionar la importancia política de algunas medidas que hay que tomar para curarnos y no contagiarnos y sobre todo no podemos dejarlas en manos de los jueces", ha subrayado.