PNV condena el "espectáculo lamentable" generado entre PP y PSOE en el Congreso por el 'caso Koldo' y la pareja de Ayuso

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado de "espectáculos lamentables" los debates protagonizados por PP y PSOE en el Congreso a raíz del 'caso Koldo' y el supuesto delito de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La sesión de control al Gobierno fue vergonozosa tanto por parte del PP como por parte del PSOE", ha lamentado este sábado durante una entrevista el programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la vuelta de la corrupción a las sesiones de control en el Congreso desde que se hizo pública la investigación sobre supuestas mordidas en compras de material anticovid en pandemia.

Según Esteban, estos "espectáculos son lamentables" y lo que generan es la sensación de que los casos de corrupción son "generalizados" y "todo el mundo es igual" y esto provoca entre otras cosas, que la ciudadanía tenga pocas ganas de participar en la política, por ejemplo, yendo a votar. "Es el peor favor que le podemos hacer al país", ha afeado.

LA CORRUPCIÓN NO SOLO SE TIENE QUE INVESTIGAR EN EL CONGRESO

A su juicio, la manera correcta de afrontar los casos de corrupción es reaccionando "rápido", dando las explicaciones necesarias y dejando investigar. Y no solo con comisiones de investigación en el Congreso o en el Senado como las promovidas por PP y PSOE a raíz del 'caso Koldo' en ambas cámaras.

"Yo confío más en los jueces para estos casos, porque tienen la posibilidad de ahondar más en la documentación e imponen más que una comisión parlamentaria que tiene muy pocos recursos para investigar", ha explicado. Además, ha reprochado que haya grupos parlamentarios que usen este tipo de instrumentos para "echarse los trastos a la cabeza" y generar "ruido", en vez de buscar responsabilidades y actuar.

Al hilo de esta cuestión, Esteban ha lamentado que en el Congreso se "abuse" de estas comisiones. "No me gusta que esto sea un circo y a veces esas comisiones se convierten en eso y sirven poco para buscar lo que realmente ha sucedido", amonestaba e insistía en que deberían ser un instrumento "excepcional" porque sino, de lo contrario, da la sensación de que las cosas "no se hacen nunca correctamente".

Al ser preguntado por si el 'caso Koldo' puede pasar factura en los próximos comicios autonómicos convocados en el País Vasco en abril y Cataluña en mayo, Esteban ha preferido no aventurarse sobre si influirá o no en los resultados de los socialistas porque asume que el PSOE también tiene que dar "su opinión" de lo que ha pasado y de lo que han detectado, y no solo dejarlo en manos de una comisión.