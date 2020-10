PNV considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso

Esteban rechaza que suponga una limitación del autogobierno y ve un "despropósito" que se usen palabras como "falta de libertad"

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que a su formación le ha "gustado" lo que recoge el decreto del Gobierno central que regula el estado de alarma en toda España, y ha considerado "procedente" que se prolongue durante seis meses, hasta mayo, si el Ejecutivo acude "con frecuencia" a la Cámara Baja a "dar explicaciones y escuchar lo que digan los diputados".

En sendas entrevistas concedidas a Euskadi Irratia y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha indicado que el PNV "da por bueno" el decreto aprobado este pasado domingo por el Ejecutivo porque "cumple lo que habíamos hablado" y porque "la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra necesitaban una protección jurídica para tomar decisiones".

Así, ha señalado que "no podíamos continuar con los tribunales rechazando una y otra vez todas las medidas que se adoptaban", y era necesaria "una protección jurídica" que, con el actual ordenamiento jurídico, solo otorgaba el estado de alarma.

Además, ha considerado que la duración de seis meses "es larga", pero que "no sabemos cuándo va a terminar esto y vamos a necesitar poner en marcha y quitar medidas". "Quizá es algo largo, pero si el Gobierno acude con frecuencia al Congreso a dar explicaciones y a escuchar lo que deban decir los diputados, puede ser procedente", ha manifestado.

Asimismo, el diputado jeltzale ha destacado el hecho de que el decreto posibilite que las comunidades autónomas dicten las órdenes y que entren en vigor "sin el permiso del Gobierno central", aunque hayan tenido que ser "previamente comunicadas".

En este sentido, ha señalado que "algunos pueden pensar que pedir el estado de alarma", tal y como hizo el pasado viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, "supone una limitación del autogobierno". "Pues no, porque en este caso está muy medido y es muy claro que los que tienen competencias sanitarias las mantienen, reforzadas, gracias a los poderes que les otorga el texto del estado del alarma", ha asegurado.

De este modo, ha defendido que el mando quede en manos de los presidentes autonómicos ya que "son ellos los que conocen más el terreno y tienen las competencias en Sanidad".

En este contexto, ha afirmado que el toque de queda estará en vigor durante 15 días y, "a partir de ahí, esa competencia pasa a las Comunidades y están decidirán cómo lo gradúan y qué hacen en cada momento". "De otra manera supondría que tendríamos toque de queda hasta mayo y no tiene sentido si la situación mejora", ha detallado.

Por todo ello, ha subrayado que, si el decreto de estado de alarma "se mantienen en estos términos", la formación jeltzale ofrecerá su apoyo y votará a favor en el Congreso.

Esteban, que ha reconocido que en los últimos días ha habido "contactos" para hablar del decreto, ha incidido en que "el texto concreto" lo conocieron ayer, antes de hacerse público, pero "se ajustaba a lo que habíamos hablado con el Gobierno" central. No obstante ha apostado por ajustar aún "algunos detalles" del decreto como lo relativo a sanciones.

Asimismo, ha valorado que la formación jeltzale ha sido consciente durante toda la pandemia de la situación que se vive y ha intentado colaborar y trabajar codo con codo, "votando favorablemente a las prolongaciones del estado de alarma". "Y fuimos haciendo girar también al Gobierno español para entrar, al final, en eso que se llamó cogobernanza entre administraciones", ha apuntado.

A su juicio, "mezclar este asunto con la pugna política diaria y habitual sería un error mayúsculo" que no se lo merece la ciudadanía y no debemos entrar en ello".

PP

En este sentido, se ha referido al PP y entiende que diga que, con las leyes sanitarias sería "suficiente", sin recurrir al estado de alarma. "En un principio, yo también lo habría dicho, pero en los tribunales ha habido uno de cada color. Unos han dicho que sí y otros que no", ha apuntado, en alusión a las restricciones decretadas para evitar la propagación de la covid-19.

Por ello, ha dicho que ha habido que decidir declarar el Estado de Alarma porque no hay tiempo para reformar las leyes sanitarias. "La pelea por la pelea en este asunto no la acabo de ver. No estoy nada de acuerdo con mezclar palabras mayores con las circunstancias que envuelven a una pandemia. Hablar de falta de libertad, etc, me parece un auténtico despropósito", ha afirmado.

Aitor Esteban ha recordado que en todo los países del mundo se toman medidas y restricciones ante una pandemia, no solo en el Estado español. "Vamos a hablar en serio y las palabras con contenido muy importante, y una de ellas es libertad, pongámosla en sus justos términos", ha añadido.