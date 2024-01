El PNV cree un "escándalo" la 'guerra sucia' contra el independentismo y pide que se investigue judicial y políticamente

Ortuzar ve viable ceder a una comunidad las competencias integrales en inmigración y dice que será un debate a abordar también con Euskadi

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que es un "escándalo de grandes magnitudes" la supuesta 'guerra sucia' contra el independentismo catalán impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, y ha pedido que se investigue judicial y políticamente para conocer hasta dónde llega "la mancha de esa suciedad".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que se trata de "hechos gravísimos y afectan prácticamente a todas las normas básicas de cualquier democracia". "Porque no es ya sólo el espionaje o la fabricación de pruebas contra un adversario político, sino que es la utilización de los instrumentos del Estado para delinquir. No sabemos hasta dónde llega la mancha de esa suciedad de esa guerra sucia, si sólo se quedó en el Ministerio del Interior, si afectó a algunos otros poderes del Estado. No sabemos la implicación de los poderes políticos y de otras altas magistraturas", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que se desconoce "si hay alguien de la Administración de Justicia también involucrado". "El tema es de suficiente gravedad como para que esto se investigue desde el punto de vista judicial, por supuesto, pero también desde el punto de vista político", ha aseverado.

En su opinión, se trata de "un escándalo de grandes proporciones". "En Euskadi, desgraciadamente, vivimos muestras de una guerra sucia que iba mucho más allá de la lucha antiterrorista y que se adentró también en los ámbitos políticos. En aquella ocasión, todos aquellos temas quedaron tapados por el manto de la historia, pero yo creo que esto que está todavía muy reciente, por pura salud democrática, por pura convicción democrática, hay que aclararlo", ha remarcado.

COMPETENCIAS DE INMIGRACIÓN

En cuanto al sentido del voto del PNV sobre la Ley Orgánica que impulsará el Gobierno para ceder a Cataluña la competencia de inmigración a Cataluña tras haberlo acordado con Junts, Andoni Ortuzar ha indicado que, primero, hay que conocer el contenido del texto para "saber de qué se trata".

"En este momento, hay bastante incertidumbre sobre cuáles son los contenidos del acuerdo. Es lo que sucede cuando se negocia sobre la campana y las negociaciones van contrarreloj. Las dos partes, luego, a la hora de explicar los acuerdos dicen cosas contradictorias o, por lo menos, diferentes", ha puntualizado.

También ha destacado que el PNV, a través de su acuerdo de investidura con el PSOE, tiene asegurada la transferencia de una parte de esas competencias, en concreto, la fase de acogida a los inmigrantes".

"La primera fase de entrada en el país y de permiso de trabajo se la reservaba el Estado, pero con vocación de abrir ese debate también con nosotros. Este es un tema muy delicado, en el que hay bastantes derechos en liza, en juego, que también es muy fácil manipularlo, que desate bajas pasiones y entren en ámbitos del populismo. Entonces, las cosas hay que hacerlas con muchísimo cuidado", ha advertido.

Ortuzar ha resaltado que se trata del "futuro de personas, sean de donde sean, a las que hay que tratar con dignidad humana". A su entender, sí puede ser viable ceder a una comunidad autónoma las competencias integrales en inmigración.

"¿Por qué no?. Hay otros modelos de estados descentralizados que lo tienen así, y hay mecanismos constitucionales más allá de las transferencias completas como las encomiendas de gestión que permitirían hacerlo", ha precisado.

En todo caso, ha admitido que es "un tema lo suficientemente serio y delicado como para que esto no se haga al calor de un debate, de unos decretos ley que no tienen nada que ver con esta cuestión".

"Yo entiendo la posición de Junts, de los partidos catalanes reclamando esta materia, aprovechando la oportunidad que le daba el otro día su voto decisivo para esos decretos, y ahora lo que toca es rebajar los decibelios del debate e ir a las cuestiones técnicas y políticas de una materia que tenemos que tratar con mucha delicadeza", ha mantenido.

LEY DE AMNISTÍA

Sobre la posibilidad de que los jeltzales presenten enmiendas a la Ley de Amnistía, ha explicado que han mantenido conversaciones con el Ejecutivo y el partido de Puigdemont, y les han asegurado que su voluntad es la de ayudar.

"Si ellos consideran que nuestro concurso es necesario, saben que pueden contar con nosotros y, si no, lo que haremos el dar por bueno el texto que sea fruto de ese acuerdo entre el Gobierno y Junts, porque son los máximos interesados en que la solución sea satisfactoria para ambas partes", ha confirmado.

El presidente del EBB se ha mostrado a favor de "buscar una solución política a un problema que se judicializó, pero que era de raíz política, y que tenía que haber tenido y tiene que tener soluciones políticas".

PLENO DE LOS TRES PRIMEROS DECRETOS

En cuanto al polémico pleno que se celebró la pasada semana, en el que se convalidaron dos decretos de ley del Gobierno, con una negociación in extremis con Junts, y se derogó uno, el de subsidio de desempleo del Ministerio de Yolanda Díaz, ha dicho que él "no pondría la lupa" en la formación dirigida por Carles Puigdemont, sino sobre el Ejecutivo.

"Es el Gobierno el que tiene la necesidad de sacar adelante sus proyectos de ley y tiene que saber elegir bien cuándo y cómo presentar las cosas, y luego, tiene que hacer un esfuerzo de negociación", ha subrayado.

El líder jeltzale ha considerado que "la era de los decretos ley que se producen como chorizos, se ha acabado". "Me da la sensación de que el otro día el Gobierno recibió una dolorosa lección, pero no porque nosotros no se lo hubiéramos avisado", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que su partido ya le advirtió de que esa técnica de llevar a todos los demás "hasta el abismo, al precipicio, metiendo en los mismos decretos demasiados contenidos que unos gustan y otros no, echando la culpa" al resto de "un eventual retraso en la entrada en vigor de medidas o de la pérdida de dineros europeos, etc, no era legítimo".

"Se ha equivocado y espero que, después de lo que sucedió el miércoles pasado, haya propósito de enmienda y que las cosas se planteen de otra manera", ha manifestado.

Para Andoni Ortuzar, algunas de las cuestiones introducidas en esos decretos tendrían urgencia y "merecerían esa tramitación extraordinaria, pero hay muchas cosas que metieron ahí que pueden ir en proyectos de ley ordinarios, sujetos como siempre a enmiendas y a negociaciones de tú a tú con el Gobierno, que seguro van a ser más fáciles para el Gobierno que el 'o lo tomas o lo dejas'".

"La responsabilidad de lo que pasó el miércoles es exclusiva del Gobierno, no se nos puede echar la culpa ni a los que votamos a favor ni a los que condicionaron sus votos para negociar otras cosas. El Gobierno nos puso a todos en un brete, en una tesitura, y cada uno reaccionó como consideró oportuno", ha insistido.

Ortuzar ha reiterado que los jeltzales votaron que sí a los tres primeros reales decretos del Gobierno de esta legislatura "por responsabilidad", pero "con disgusto y haciéndole ver al Gobierno, en privado ya anteriormente y luego desde la tribuna, que estas formas no nos gustan", ha concluido.