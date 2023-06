El PNV cree que España tiene "bastante asumido" el rol de Vox y que la estrategia de miedo del PSOE "no funciona"

Critica que los socialistas han pactado con Bildu "sin necesidad" porque sus votos "les resultaban baratos"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha sostenido que en España "está bastante asumido" el rol de Vox en la conformación de gobiernos con el PP, destacando que la estrategia del PSOE de inducir miedo sobre las consecuencias de un gobierno liderado por Feijóo y Abascal "no funciona".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, el cabeza de lista del PNV por Vizcaya ha ahondado en que las advertencias de Sánchez sobre las consecuencias de un gobierno de PP y Vox "no funcionan ya se ha visto" y que "el PP cada vez pierde más miedo, aunque teniendo algo de cuidado".

"Aparte, yo creo que las cosas de Euskadi se ven de una manera muy diferente, porque somos una nación diferente y nuestra sociedad piensa de manera diferente. Pero yo creo que en el Estado, en general, está bastante asumido ese rol o esa participación de Vox", ha afirmado Esteban.

EL PSOE ACUERDA CON BILDU "SIN NECESIDAD"

Esteban ha criticado que de cara a las elecciones generales del 23 de julio, el PP y el PSOE le "siguen dando bola" a EH Bildu. En este sentido, se ha referido al anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo de que derogarán las leyes en cuya aprobación EH Bildu haya sido "decisivo".

"Bildu no ha sido apenas decisivo en la mayoría de las leyes, pero, por otro lado, es verdad que el PSOE, sin necesidad de tener que cerrar acuerdos con ellos, porque les resultaban baratos esos votos, ha ido siempre a cerrar acuerdos con ellos innecesariamente", ha indicado.

También ha dicho que ahora "unos y otros querrán hacer una bola de todo ello con medias verdades de lo que ha ocurrido". En cuanto al PNV, ha afirmado que han tenido "un hilo directo" con los ministerios. "Esto, como en todas las facetas de la vida, va muchas veces también de personas, con unos ministerios mejor que con otros", ha aclarado.

EL PNV "NO ES MULETILLA"

Por contra, el diputado jetzale ha asegurado que su formación "no es muletilla" de ningún partido político, y ha advertido de que su "única lealtad es con Euskadi, sin dependencias de nadie". Además, ha reprochado los "sinsentidos" por parte del PP y de EH Bildu, porque mientras Carlos Iturgaiz habla de "PSOE-Bildu-PNV", Arnaldo Otegi afirma que "el PNV está metido en la entente PP-Vox".

"Que se junten ellos y a ver si nos aclaran. Lo que es evidente es que ambos lo que quieren es confrontar con el PNV y, quien parece que tiene un nombre y un liderazgo es el PNV. El PNV, mal que le pese a Iturgaiz se presenta y Aitor Esteban se presenta como cabeza de lista por Bizkaia y futuro portavoz del Grupo parlamentario Vasco", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que los jeltzales concurren a los comicios "con las ideas claras" para defender su programa, "que es defender el autogobierno, una mejor economía y una mejora de la situación social, y defender los derechos y libertades e ir en contra del autoritarismo".

Preguntado por si el PNV optaría por Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, de llegar el caso, Esteban ha asegurado que su partido elegirá siempre "estar con Euskadi". "Es evidente que nosotros tenemos un acuerdo en las instituciones con el Partido Socialista, que ahora también se está desarrollando después de las elecciones de mayo. Hacer especulaciones ahora con cómo va a quedar la Cámara, es imposible", ha manifestado.

En cualquier caso, ha reiterado que intentarán impedir "cualquier ecuación en la que entre Vox", con todos los medios a su alcance. "Pero, desde luego, el PNV no se presenta de muletilla de nadie, ni de unos ni de otros, se presenta para defender a Euskadi. Si otros quieren ser muletilla y convertirse en eso, será su problema. Nosotros no, tenemos nuestro programa, nuestras ideas claras, y nuestra única lealtad es con Euskadi, sin dependencias de nadie", ha subrayado.

En este sentido, Esteban se ha mostrado convencido de que las elecciones del 23 de julio serán diferentes a las municipales y forales. "La trayectoria del PNV en estas legislaturas, en el Congreso y en el Senado, están ahí, son bastante conocidas, y eso el electorado vasco lo sabe", ha remarcado. Por ello, se ha mostrado "bastante optimista" sobre sus resultados electorales.

"TIRANDO DE LA SOGA"

"Lo que no puede pretender la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) es llevarnos tirando de la soga una y otra vez adelante para cumplir el 100% de su programa electoral porque la mayoría no la conformaban únicamente esos dos partidos, sino gente bastante diversa", ha recordado.

Por ello, ha señalado que él ya dijo en su día que habría que "dejar pelos en la gatera e ir a lo más importante, a lo que podía unir a todos". "Pero el PSOE, y Podemos de manera especial, han ido a cumplir su programa 100% como si tuvieran mayoría absoluta, y nos ha colocado en situaciones incomodas muchas veces", ha explicado.

Aitor Esteban ha admitido que ha habido "momentos de tensión innecesarios porque algunos han pretendido complir su programa de rajatabla". "Yo diría que, afortunadamente, en la medida que hemos estado otros, hemos modulado algunas cosas", ha insistido.

En concreto, sobre la Ley de solo sí es sí, ha afirmado que el PNV está en el 95% de acuerdo con esa norma "porque las medidas más importantes y transformadoras de la sociedad no se han puesto en cuestión, lo que pasa es que había un error técnico en el planteamiento de la modificación del Código Penal, que se hizo patente desde el primer día".

"Nosotros manifestamos en el sentido de que eso habría que retocarlo. Claro, Podemos y la ministra (Irene Montero) en especial, se empecinaron en que no, cuando todos estábamos viendo lo contrario. Nosotros apoyamos esa modificación técnica, aunque algunos asuntos evidentemente ya no va a poder reparar", ha añadido, en referencia a los casos de agresores sexuales ya juzgados.

"LA SOCIEDAD NO SE CAMBIA A GOLPE DE BOE"

El cabeza de lista del PNV por Bizkaia ha advertido de que "una sociedad no se cambia a golpe de Boletín Oficial". "Quien vence en unas elecciones y en el Parlamento creando mayorías, tiene una legitimidad para impulsar a la sociedad en una dirección, pero eso no quiere decir que la sociedad vaya a cambiar de la noche a la mañana porque aparezca algo en el boletín. Y me parece que en parte del Gobierno español sí que tenían hecha esa especie de asunción", ha insistido.

En esta línea, ha dicho que el Ejecutivo se ha puesto a aprobar leyes aunque estuviera "dando de comer al adversario porque podía hacer demagogia y determinadas interpretaciones", para sacar adelante todo su programa electoral. "Eso es un error, las sociedades se cambian poco a poco y tiene que ser una evolución natural basada en mayorías pro que vayan forjando consensos", ha concluido.