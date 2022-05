PNV cree que el Gobierno deberá explicar la destitución de la directora de CNI y pide no cerrar en falso el caso Pegasus

Afirma que "no es momento de ceses y dimisiones" por el espionaje político, sino de dar explicaciones

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El PNV cree que "no es momento de ceses y dimisiones" por el espionaje político realizado a través de la sofware Pegasus, sino de dar explicaciones, y ha considerado que, en todo caso, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá sus "motivos" para destituir a la directora del CNI, Paz Esteban, que deberá explicar. Los jeltzales han exigido, no obstante, que este "escándalo" de espionaje político no se cierre "en falso".

Esta es la reacción de urgencia que ha realizado el PNV después del anuncio del Ejecutivo del relevo de la hasta ahora máxima responsable de los servicios secretos españoles por Esperanza Casteleiro, que a partir de ahora estará al frente del CNI.

La formación jeltzale ha explicado, en un comunicado, que no había pedido el cese de Paz Esteban ni de ningún otro miembro del Gobierno por el caso Pegasus porque considera que, "procedimentalmente, no es el momento de los ceses o dimisiones, sino de las explicaciones".

ACLARACIONES

"Este escándalo no puede cerrarse en falso, debe aclararse todo lo que rodea a este asunto, y las dimisiones o ceses vendrían, en su caso, después", ha considerado.

De todas formas, el PNV cree que el Ejecutivo "tendrá sus motivos para haber destituido" a la directora del CNI y "los tendrá que explicar".