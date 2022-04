PNV cree que el Gobierno de Sánchez intentará "apurar hasta el último momento" pese a la "crisis de confianza"

Ve "inaceptable que se dé espionaje en un Estado supuestamente democrático y de derecho" y se intente "echar balones fuera"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha denunciado que es "inaceptable que en un Estado supuestamente democrático y de derecho se dé espionaje y no se quiera, además, reconocer", se intente "echar balones fuera y que no se investigue". Asimismo, ha augurado que, pese a que se produzca "una crisis más de confianza", Pedro Sánchez, al que ve como "un superviviente nato", intentará "apurar hasta el último momento" en el Gobierno.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, la senadora jeltzale ha considerado "terrible" que los supuestos casos de espionaje mediante el software Pegasus sean "la noticia de la semana" porque refleja que "la calidad democrática deja bastante que desear". A su entender, las "cloacas" parece "claro" que "existen, han existido y que siguen ahí".

Ahedo ve "totalmente inaceptable que, en un estado supuestamente democrático de derecho, se dé espionaje y no se quiera, además, reconocer" porque, según ha remarcado, reconocer es "la manera de intentar ver qué ha pasado, por qué ha pasado y que no vuelva a pasar". De este modo, ha censurado que se esté intentando "echar balones fuera y que no se investigue".

En esta línea, ha recordado que el PNV lleva "años" intentado que se modifique la ley de Secretos Oficiales para que sea una ley "homologable a las de otras democracias cercanas de países europeos". "No puede ser que en el Estado español haya una ley que impida que se sepan determinadas cosas como el caso Zabalza", ha indicado. A su entender, "por higiene democrática lo que hay que hacer es ser lo más transparente posible".

Sin embargo, ha añadido, aunque "de cara a la galería" se dice que se va a cambiar, "a la hora de la verdad el interés de cualquier partido que esté gobernando en el estado, da igual de que color sea, cuando hay que poner los votos en el Congreso para que eso cambie, la boca pequeña puede más".

Preguntada si el caso de presunto espionaje a independentistas catalanes y vascos puede derivar en un adelanto electoral, ha afirmado que se ha producido "una crisis más de confianza", pero el Gobierno "cuenta con lo que hay en el otro lado: si este gobierno no, qué viene" y "juega con eso".

En su opinión, Sánchez es "un superviviente nato" y "de momento le está saliendo de maravilla", aunque no sabe "cuánto le durará", por lo que augura que va a intentar "apurar hasta el último momento".

CÓMODO CON VOX

Por lo que respecta al PP, Ahedo ha señalado que no tiene por qué buscar exclusivamente los apoyos de Vox para gobernar, aunque "últimamente parece que está muy cómodo" con la formación de Santiago Abascal en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León y "ni se ha sonrojado siendo un partido que permite que la extrema derecha por fin esté en un país europeo gobernando".

De este modo, ha augurado que, si "han hecho el experimento" en Castilla y León, pueden hacerlo, "si no les sale muy mal, en cualquier otro sitio" y ahí "nos podemos poner todos a temblar".

Para la senadora jeltzale, el nuevo líder del PP Alberto Núñez Feijóo apuesta por que gobierne la lista más votada "con la boca muy pequeña" y, sin embargo, "a la hora de la verdad, depende". En su opinión, ha sido "un regate de estos raros porque tenía que salir", dado que "acaba de llegar y quiere dar una imagen diferente" y el gobierno con Vox en Castilla y León "le estaba salpicando un poquito".

Por otro lado, ha lamentado que PSOE y PP se diferencian "muy poquito" en temas territoriales o competenciales y tienen "un trasfondo recentralizador". En su opinión, creen que "se equivocaron" y que tuvieron "manga ancha" cuando se constituyeron las autonomías y, aunque "hay cosas que no pueden echar para atrás, lo intentan".

Tras indicar que al PSOE se le ve "con toda la legislación básica en un montón de cosas", ha denunciado que se pretenden "una uniformización a la baja" y ha asegurado que el PNV en este asunto va a poner "pie en pared" porque "autogobierno es bienestar". "Tentación tienen clara y vamos a ver hasta dónde llegan", ha advertido.