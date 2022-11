PNV cree que habría que retocar la Ley del 'sí es sí', y pide a Montero que "modere sus declaraciones"

Esteban dice que la ministra Montero debe "moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que habría que retocar la Ley del 'sí es sí', para corregirla si no se ha hecho "adecuadamente" y que no haya margen a que la Judicatura rebaje penas, sin empecinarse en que todos los jueces son "machistas". Ante las peticiones de cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que lo que esta debe hacer es "moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica".

Esteban ha realizado estas declaraciones, en una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, después de las revisiones de penas a la baja que están realizando diferentes tribunales tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

El portavoz del Grupo Vassco en la Cámara baja ha considerado que hay que plantearse ya "seriamente" reformar la Ley del 'sí es sí', y ha indicado que no son "acertadas" las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al respecto.

El dirigente jeltzale ha señalado que, vista la aplicación de Ley por "muchos" tribunales, "falta" una disposición transitoria que aclarara "qué iba a suceder". "Hay un nuevo tipo delictivo, se complica más porque se anulan tipos delictivos que estaban diferenciados, se crea un nuevo tipo delictivo más amplio y lo lógico sería pensar que, sobre todo en los delitos con menos pena, que si caían dentro de la horquilla de penalidad que se había puesto también con este nuevo delito, no se iba a aplicar automáticamente una rebaja", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que esto "no está sucediendo así en muchos casos". "Por lo tanto, yo creo que correspondería retocar la Ley. Es verdad que se podría hacer a través de una unificación de criterio por parte de Supremo, pero ¿esto cuándo se va a dar?", se ha preguntado.

Por ello, ha reiterado que, si es necesario, hay que "reconocer que ha habido una equivocación por parte del Parlamento al no haber previsto una transitoria que no dejara margen de interpretación a los jueces".

"Creo que era evidente que había una llamada social para hacer una modificación, pero también hay un Ministerio que es el que prepara la propuesta. Ahí ya sabemos las tensiones que hubo, incluso con acusaciones por parte de la ministra Montero (UP) al ministro Campo (PSOE) de recurrir a tecnicidades, etc, para, según ella, intentar impedir la presentación de la Ley", ha recordado.

LAS PRISAS

Para Aitor Esteban, en ocasiones, en algunos ministerios, sobre todo los de Podemos, hay "prisas por hacer las cosas", como pasó también con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En su opinión, "quizá hay que pensar con un poquito más de tiempo la Ley y un poquito más fríamente".

"Con eso no quiero decir que aquí haya una culpabilidad concreta y personal, porque al final esta Ley se sacó adelante con el voto de todos, porque veíamos que había una necesidad social. Al final, vimos que era necesario un cambio de ley y pensamos que el Gobierno lo había ajustado mejor", ha manifestado.

Por ello, tras admitir que "faltaba esa disposición transitoria", ha dicho que "empecinarse en decir que esto es falta de educación en estos términos de los jueces, como si todos los jueces fueran machistas, no tiene ningún sentido".

"Lo mejor es que desde el legislativo no se deje opción a tomar este tipo de decisiones a aquel juez o jueza que efectivamente sí lo sea. Por lo tanto, creo que merece la pena una reflexión entre todos y, si no se ha hecho adecuadamente, corregirlo", ha subrayado.

En cuanto a las peticiones de cese de Irene Montero, cree que la ministra debe "moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica". "Vamos a ver cómo evoluciona todo esto", ha indicado, para considerar que, además, este asunto supondrá un mayor tensionamiento interno en el Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos.