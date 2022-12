PNV no cree que Marlaska esté diciendo la verdad sobre Melilla e insta a crear una comisión de investigación "sí o sí"

Esteban dice que la posición del ministro de Interior "es muy mala" y "se está tambaleando"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no cree que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "esté diciendo la verdad" sobre la tragedia de Melilla, y cree que, "llegados a este punto", hay que constituir una comisión de investigación "sí o sí".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la comparecencia de Marlaska en la Cámara Baja este pasado miércoles para dar explicaciones sobre los hechos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado mes de junio en los que al menos murieron 23 personas.

El dirigente jeltzale ha afirmado que no cree que el ministro de Interior "esté diciendo la verdad", y no entiende que, "una y otra vez, se mantenga en las posiciones iniciales" sobre lo ocurrido en la frontera entre Marruecos y España.

El portavoz del Grupo Vasci en el Congreso considera que es "importante" saber si las muertes ocurrieron en terreno español o no, pero que también hay otras cuestiones que requieren aclaración, como, por ejemplo, "si la Policía Nacional hubiera podido hacer algo para que no hubiera muertos y solucionar las cosas, por qué entraron tan tarde y esperaron tanto para entrar en la zona de los incidentes, o por qué hay imágenes que se cortan en cierto momento y luego no vuelven a aparecer".

"Hay muchas cosas que el ministro no ha aclarado y no ha respondido concretamente a las preguntas que le hicimos. Creo que, llegados a este punto, crear una comisión de investigación es necesario sí o sí", ha insistido.

MARLASKA, "TAMBALEÁNDOSE"

En este sentido, ha manifestado que el ministro de Interior "se está tambaleando" y en "una muy mala situación", y ha señalado que es "muy llamativo" que cuando intervino ayer en el Congreso "en los bancos del Gobierno no hubiera nadie más".

"Ha asumido toda la responsabilidad que pueda haber. Por lo tanto, quiero se prudente, pero es verdad que su posición es muy mala y diría que en estos momentos se está tambaleando", ha destacado.